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羅志祥新歌曝光...8成英文！華人首位「軍艦上飆舞30次」超狂

記者盧薇淩／台北報導

亞洲流行天王羅志祥《NO JOKE》MV 19日首播，為了這首3年以來的全新作品，除了重金邀來全球街舞天團KINJAZ共同合作，更大隊飛往洛杉磯練舞和拍攝MV。不同於以往，這次拍攝很MAN式，沒有華麗服裝，而是有衝擊感的態度，連羅志祥都形容：「整個感覺長大了！」以往造型比較浮誇，這次特別「歸零」，造型費用也是堪稱出道以來最便宜，外套是3年前花台幣3千多元買的，內搭的白色T-Shirt也穿了好幾年。

▲▼ 羅志祥新歌MV曝光 。（圖／EMI提供）

▲羅志祥新歌MV曝光 。（圖／EMI提供）
 

不論是在倉庫裡、在軍艦上拍攝，風格COOL、STRONG，都是他想呈現給大家的全新感覺，而這次的造型費用堪稱他出道以來最便宜，羅志祥為的不只是「歸零」，更希望大家能專注看到整支MV的用心，不想大家因為華麗的造型。

這次的舞蹈風格，羅志祥挑戰從來沒有使用過的肌肉，之前的舞蹈大都是手跟身體的律動，這回大量使用背肌。他笑言，因為拍攝前已經通過大神Jawn Ha的魔鬼特訓一週，所以拍攝第一天就算一直重複跳了30多次，他都看起來精神奕奕，且很幸運沒有被時差困擾。現場許多工作人員第一次看到他的表演，都很好奇問說：「Show幾歲？看起來很年輕耶！而且跳那麼多遍都沒有喊累，體力狀態維持得真好！」小豬聽了非常開心。

▲▼ 羅志祥新歌MV曝光 。（圖／EMI提供）

▲羅志祥是華人第一位在軍艦上拍MV。（圖／EMI提供）

MV拍攝第二天，幾乎很少下雨的洛杉磯，居然下起大雨，而且因為拍攝地點在港口的軍艦上面，當天早上大雨加上狂風，導演只好暫停拍攝，急壞了工作團隊，所幸早上狂風暴雨，到午後開始雨勢變小、烏雲漸散，有工作人員大喊：「有彩虹耶！」小豬也跟著湊熱鬧去甲板上拍照留念，他表示，「這是我第一次看到洛杉磯的彩虹，希望MV拍攝順利！」之後果然順利從早上的雨中熱舞，跳到下午的藍天白雲。而這艘超級戰艦過去從來沒有出借給亞洲藝人拍片，只有美劇「末日孤艦The Last Ship」、「海軍罪案調查處NCIS」有來拍攝過，小豬《NO JOKE》也是第一支登上戰艦拍攝的華人MV。

▲▼ 羅志祥新歌MV曝光 。（圖／EMI提供）

▲羅志祥體力仍維持良好。（圖／EMI提供）

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