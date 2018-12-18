勁寶不會有弟妹！ELLA大講避孕：解孵在腦海裡結紮了

記者林映妤／台北報導

ELLA（陳嘉樺）、張軒睿主演2019年賀歲片《大三元》18日舉行定檔記者會，演員齊聚樂跳電影主題曲《麻麻雀雀》舞蹈，現場氣氛超嗨，還樓歪談到「避孕」，全場笑翻。原來是ELLA被問有沒有懷二胎準備，竟自爆：「我先生已經在腦海裡結紮，不想再生了，避孕大家知道吧？不用我教吧？」

至於為何不想再生，ELLA透露兒子勁寶出生後，老公「賴解孵」就自覺被冷落，「不想生就是怕先生失寵！」隨後她又樓歪，「人家說生兒子是因為『女生先快樂』，生女兒就是『男生先快樂』，我就是一個幸福健康又快樂的人！」

▲▼ 《大三元》記者會ELLA、李沛旭大玩健身動作 。（圖／記者湯興漢攝）



至於拍戲期間，有長達9天的夜戲，「勁寶有來探班一天，但在勁寶面前我和我老公不敢太快樂，我們帶著勁寶一起快樂、一起出去玩就好了！」

眼見ELLA大講「做人」，同片的王彩樺也殺出來：「我當初要生小孩，老公都發燒生病還硬拖他來，我就心想著一定要『著床』！」最後大家笑翻，只要張軒睿狀況外，頻問「什麼意思」？導演陳怡妤更說：「《大三元》有看有著床！」

《大三元》劇組感情超好，不僅拍戲時會打麻將切磋，殺青酒更是搞得和尾牙一樣，羅時豐自爆捐了3萬，ELLA也捐5萬，連人沒在現場的張秀卿也被拱到把獎金全梭哈，ELLA笑說：「我們在場現金是50幾萬在走的！」

▲▼《大三元》主要演員齊聚現場氣氛超嗨 。（圖／記者湯興漢攝）

張軒睿17日剛好過26歲生日，他許願電影大賣，「現在要趕快練身材，以防隨時被推出去！」ELLA則說，若破億就辦桌，破3億要辦「客家歌謠演唱會」，因為她和澎恰恰、羅時豐都是客家人，3人還在現場大唱客家民謠，搞得羅時豐哭笑不得：「ELLA在片場完全沒架子，很照顧大家，吃飽飯還在那剔牙，沒有偶包！」

《大三元》2019年2月1日上映。

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