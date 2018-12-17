「她是唯一愛過我的人」硬派男星尋20年前房東婆婆　崩潰痛哭：我來晚了！

記者蕭采薇／綜合報導

35歲的南韓演員裴正南有著陽剛外表和結實身材，模特兒出身的他，其實有段辛苦的過去。裴正南從小父母離異、親戚也沒有人管教他，於是從小學四年級開始就獨自在外生活。那段時間中，唯一給過裴正南關心和愛護的，只有當年的「房東婆婆」。事隔20年後，他透過節目再次與對方相逢，崩潰哭喊：「我來晚了！」

▲南韓演員裴正南在綜藝節目《我家的熊孩子》中，找到20年前的恩人「房東婆婆」。（圖／翻攝自SBS）

裴正南從小學4年級開始就獨自在外生活，到國中三年級都寄住在釜山一處「下宿房」（指屋主提供住宿和三餐的寄宿形式，一般租給學生。）節目造訪他當年所住的閣樓房間，由於遠離對外窗，所以終年都相當黑暗。

當時年僅11歲的裴正南夜晚害怕時，都是當年的「房東婆婆」抱著他入睡。就連裴正南和朋友打架，都是房東婆婆出面為他向對方家長理論。婆婆對裴正南的意義早已超越房東，而是「母親一般的存在」。

▲裴正南在見到「房東婆婆」前，情緒就已經相當激動。（圖／翻攝自SBS）

裴正南高中開始高中就去工廠工作維生，經濟獨立後搬出下宿房，後來在朋友的幫助下才湊齊大學學費。20年前他沒有在和房東婆婆聯絡，16日播出的綜藝節目《我家的熊孩子》中，裴正南回到當初的房子，不過房東婆婆已經不住在這裡，是鄰居認出了裴正南，給了他房東婆婆兒子的電話。

▲裴正南在見到「房東婆婆」後，崩潰痛哭道歉（圖／翻攝自SBS）

聯繫了對方後，裴正南才知道，今年已經87歲的房東婆婆已經因為身體不好住進了醫院。他趕到醫院後，在等待恩人出現時已經紅了眼眶，情緒看來相當激動。而見到當年「房東婆婆」的那一刻，更是眼淚潰堤喊道：「婆婆還記得我嗎？ 我是南啊，您以前每天都做飯給我吃，還記得我嗎？ 我真的很想妳。 」

▲當年如母親一般的「房東婆婆」，如今已垂垂老矣。（圖／翻攝自SBS）

房東婆婆雖然已經坐輪椅不良於行，但記憶還很清楚，她緊緊握著裴正南的手說道：「我當然記得，聽說你現在過得很好，我也很想你。 」讓裴正南崩潰痛哭，一邊流淚一邊道歉：「對不起，是我來的太晚了。」房東婆婆卻依然如當年慈祥的說道：「不晚的，現在能過來就很感激了。」

▲裴正南在見到「房東婆婆」後，崩潰痛哭道歉（圖／翻攝自SBS）



這段節目內容讓不少電視機前的觀眾看了也跟著落淚，不過也有網友質疑道：「如果真的感謝對方，會20年來都沒有聯絡嗎？」但也有人力挺裴正南表示，雖然房東婆婆對他有恩，「但要面對自己灰暗的過去，是非常需要勇氣的。」

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