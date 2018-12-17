孫安佐出關前「看人眼神」嚇到警　進演藝圈？他4個字給答案！

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐在美國關押260天後，12日晚間抵台返家，先是更換臉書大頭貼，又放上82秒的重訓影片，精壯身材再度掀起熱議，加上日前「荒謬大師」沈玉琳曾誇讚他適合演藝圈，面對外界好奇，他會不會考慮往娛樂界發展，他本人也親自給出答案了。

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▲孫安佐12日晚間抵台神情從容面帶微笑。（圖／記者林敬旻攝、ETtoday）

孫安佐12日遭美國遣返回台，現身桃園機場時，面對現場超大陣仗的媒體守候，他不但從容應對，甚至數次面露出微笑。對此，資深名嘴狄志偉在節目《突發琪想》中表示，認為孫安佐之前大喊「我想看動漫」，之後回到台灣又一路微笑，坦承有些嚇到，也認為對方異於常人，一般人面對如此大事，應該笑不出來、嚇都嚇死了，「如果是我，地上有洞我就鑽下去了。」

狄志偉補充表示，「笑沒有任何的錯，但是真的不知道他的笑，代表什麼意義。」加上孫安佐返家後，竟接連將臉書大頭貼改成十字弓、18禁動漫，他忍不住嘆說，真的覺得「家庭教育真的要好好地再加強一下。」此外，狄志偉透露，當孫安佐出關時，有警員私底下表示，當刑事局在和美方辦理交接時，「他（孫安佐）看到人的那個眼神，是會讓你害怕的。」

▲孫安佐釋出重訓影片，再掀討論。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

不過，孫安佐近來曬出82秒的重訓影片，在健身房內對鏡頭大秀肌肉，精壯身材讓人驚訝不已。他也透過YouTube帳號和網友對話。面對有人好奇問說：「（身材）在監獄裡練的嗎？是有人跟你打架嗎？」他大方回應，在監獄裡只要懂得尊重別人，別人也會給予尊重，「大家相處很好。」否認先前瘋傳他所待的監獄很混亂的傳言，而這次公開互動，他開心暢聊健身和動漫相關話題，可以說是有問必答，意外引來不少網友讚聲。

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沈玉琳日前出席活動受訪時透露，認為孫安佐擁有外型條件，加上父母都是戲精，演技應該也們沒問題，要不是自己已經不當經紀人了，不然會想簽下孫安佐，因此外界好奇，孫安佐是否會想繼承狄鶯、孫鵬的衣缽闖星河。然而，面對有網友勸，「建議不要隨便踏入演藝圈，那裡有點亂！多拍拍影片跟大家分享就好了﻿」，孫安佐也親自留言回應：「沒那打算。」

▲孫安佐表示沒打算進演藝圈。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）