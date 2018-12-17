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粉絲看NBA捕捉孔劉坐在觀眾席！身旁是「情牽11年」的他

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男神孔劉自從《鬼怪》後就沒接戲，日前已確定明年會接拍電影作品，但不玩社群軟體的他，私底下行蹤總是成謎。就有韓粉野生捕獲鬼怪本尊，竟然是出現在美國加州的籃球賽，身旁還有密友相陪，粉絲一眼就看出是「情牽11年」的他！

▲粉絲看NBA捕捉孔劉在觀眾席！身旁是「情牽11年」的他。（圖／翻攝自IG／swallowyeung）

▲▼粉絲看NBA捕捉孔劉在觀眾席。（圖／翻攝自IG／swallowyeung）

▲粉絲看NBA捕捉孔劉在觀眾席！身旁是「情牽11年」的他。（圖／翻攝自IG／swallowyeung）

有粉絲眼睛超利，在「金州勇士」的比賽中發現觀眾席有位身穿藍衣的男子，連選手在投籃的千鈞一髮之際，都嘴巴張大大地非常投入，即使戴著帽子，五官也十分清楚，放大一看就是孔劉本尊！身旁的密友雖然照片模糊，但又有粉絲捕捉到他倆身影，證實這位密友也是大明星。

▲粉絲看NBA捕捉孔劉在觀眾席！身旁是「情牽11年」的他。（圖／翻攝自IG／cutebutpsychooooo）

▲▼也有粉絲在球場商店看到孔劉本人。（圖／翻攝自IG／cutebutpsychooooo）

▲粉絲看NBA捕捉孔劉在觀眾席！身旁是「情牽11年」的他。（圖／翻攝自IG／cutebutpsychooooo）

IG帳號「cutebutpsychooooo」就在美國奧克蘭體育館（Oracle Arena）分享幾張照片寫著，「來看籃球賽很興奮，在逛商品店的時候，突然聽到背後傳來鬼怪的聲音，一轉頭竟然是孔劉！心臟撲通撲通跳，瘋了一般地愛他啊！金材昱也一起在旁邊，天啊救救我～拜託。」

照片中也可看到孔劉挑選幾樣商品後，親自到櫃台結帳，雖然現場都是外國人，沒太多人認出，但高大的身材還是十分顯眼。更有粉絲分享，金材昱在旁邊手插胸口的模樣，根本像是等待女友買東西的貼心男友嘛。

▲粉絲看NBA捕捉孔劉在觀眾席！身旁是「情牽11年」的他。（圖／翻攝自IG／cutebutpsychooooo）

▲粉絲形容金材昱就像在等女友購物的男朋友。（圖／翻攝自IG／cutebutpsychooooo）

其實孔劉跟金材昱的緣分要追朔到11年前，2人拍攝電視劇《咖啡王子一號店》熟識，無巧不巧最近金材昱才跟戲中另外一位演員金東旭合體，兩人也是睽違11年重新合作拍《客：the guest》，即使拍戲過了這麼久，當初結下的兄弟情依舊沒變。

▲▼ 《咖啡王子》兩大美男11年重聚　「大魔王」金材昱回來了（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲孔劉、金材昱與金東旭都因《咖啡王子》結緣，保持好感情。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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孔劉, NBA, 金材昱, 日韓風

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