蕭敬騰累垮跪求：以後封mic！　「這個地區」恐成最後演出

記者關韶文／台北報導

金曲歌王蕭敬騰的「娛樂先生」世界巡迴演唱會在日前已巡迴到美加，甫結束溫哥華演出，未來10天還有多倫多、大西洋城、洛杉磯三個城市，才抵達第四天蕭敬騰已被時差折磨，哀號四場演出竟然要調三個地區的時差，忍不住在第一場演出結束後跟經紀公司表達說，「美加場以後我可以封mic不唱了嗎？」

蕭敬騰不愛坐飛機，美加巡迴演唱會恰巧就是挑戰蕭敬騰的極限，既要長途飛行又要離家14天還要克服時差問題，但一想到遠在美國和加拿大歌迷的期待，老蕭就決定鼓起勇氣，只要想到支持的歌迷期望他的出現，老蕭就會短暫忘記這痛苦，奮不顧身前往演出。

▲▼蕭敬騰時差累垮。（圖／華納音樂提供）



但從抵達溫哥華開始，時差就找上門，即便已經提前兩天抵達演出城市，目的就是希望讓老蕭可以調整時差慢慢適應，但過了三天，時差的狀況依然完全沒有改善，早上11：00才好不容易睡著，下午2：00就被叫起來進場綵排，然後準備晚上7：30演出；到了後台妝髮時也呈現昏睡狀態。

▲▼蕭敬騰美加巡演開跑。（圖／華納音樂提供）

站在舞台上蕭敬騰還對著台下歌迷說：「他眼睛霧霧的感覺有眼淚要飆出，但不是感動的眼淚，是時差的眼淚。」這番話也讓台下歌迷很心疼老蕭。因為知道蕭敬騰依舊賣力演出，幕後團隊也相當認真，不同的燈光舞台視覺饗宴，美加四場城市演出服裝更全部翻新，不愧「時尚先生」的封號。

無奈，下了舞台蕭敬騰還是覺得對不起台下觀眾，他說：「我都弄不清自己在哪，唱了什麼，覺得對觀眾是不公平的。」坦承自己的狀態其實不是這麼理想，所以動了封麥念頭，向經紀公司要求，能否未來不在美加開唱呢。但老蕭也表示，他會繼續奮力跟時差對抗「，畢竟後面還有三場演出，多倫多和大西洋城以及洛杉磯三地，四個城市三個時差，他希望能夠清醒的戰勝時差，給歌迷更好的表演。」

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