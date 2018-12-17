黃子佼與孟耿如的「每日任務」：再累都要經營感情

記者許逸群／台北報導

藝人黃子佼今（17日）主持LiveMe「璀璨之夜 全球盛典」，且在活動上首唱新歌《一顆心只能給一個人》，「這是一首藍調，特別有國際感，因為台下都是外國人，大家比較容易有共鳴。」為了這次首唱，黃子佼提到，自己練到凌晨1點半才睡，話才說完，立刻甜蜜解釋「每天都要跟耿如聊一小時」。

▲黃子佼與LiveMe CEO何雁丹（中） 。（圖／LiveMe提供）

黃子佼為了今日的演唱，昨主持完新北歡樂耶誕演唱會，隨即就回家練唱，且到家後還要「照慣例」跟女友孟耿如聊一小時，隨後才能做自己的事，「因為我回家先跟耿如聊了1個小時的天，再累我們都要經營感情，話題不要等到隔天聊，不然就淡了。」

現場主播們都盛裝出席，有些穿著火辣，黃子佼提到，「我一定會跟她們保持距離，眼裡只有男人，我會推Dennis跟她們互動，雖然耿如應該不會吃醋啦！」聊到主播，他提到自己相當佩服對方，「要我一個人對著鏡頭講3個小時，太累了，一直跟大家互動，這就是他們厲害的地方！」

即將發行專輯的黃子佼也提到，26日將會開直播開箱新專輯，他開玩笑提到，「等一下看老闆要認購幾張，買多的話，就細細慢慢地聊，買少的話，就開五分鐘！」他還透露，專輯還沒上市，目前透過各界好友已經銷售超過2千張。