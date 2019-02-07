2018年維密大秀看點 為了爆高知名度恩怨情仇也得放一邊！

記者歐昭妏／綜合報導

每一年的維多利亞的祕密大秀（Victoria's Secret Fashion Show, VSFS，以下簡稱維密大秀）總是充滿著看點，舉凡當家天使的裝扮、走秀者坐在台下的另一半，以及表演嘉賓間的恩怨情仇等，都能成為新一年的熱門討論話題。

▲每一年的維密大秀總是充滿看點 。（圖／翻攝自Instagram／marthahunt）

2018年維密大秀的主要看點無非是元老級天使－阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）宣布退役，維多利亞也為她安排了專屬告別秀小橋段；而表演嘉賓的部分，則是24歲的才女歌手海爾賽（Halsey）與老菸槍雙人組（The Chainsmokers），從原本的合作關係到網路上一來一往的互懟後，因為維密大秀隔空同台。以下就來詳細與您分享其中看點：

18年的維密天使－阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）宣布退役

繼2017年，維密元老級天使亞歷珊卓安布羅休（Alessandra Ambrosio）退役之後，2018年又一名元老天使－阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）宣佈退役。她在專訪中說道，「18年一路走來並不容易，但是時候該休息了」，陪伴著維多利亞的秘密從戶外秀，走到室內電視、網路直播秀，維密當然必須給她一個特別的退役禮。

▲18年的維密天使－阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）宣布退役。（圖／翻攝自Instagram／adrianalima）

整場維密秀的某一個橋段，在播放完阿德瑞娜的告別專訪短片，舞台螢幕出現了大大的「THANK YOU ADRIANA（謝謝妳，阿德瑞娜）」字樣，當螢幕往兩邊開啓後，18年來永遠那麼美麗的阿德瑞娜走上再熟悉不過的T台，雙手交疊在胸前、眼睛含著淚，跟這個舞台、觀眾道謝與道別，連在後台的天使們看到這一幕也忍不住流下了眼淚。

▲▼維密特別安排了阿德瑞娜的告別橋段。（圖／翻攝自YouTube）

▼其他天使們對於大學姐的離開也非常不捨。

在 Instagram 查看這則貼文 Adriana Lima（@adrianalima）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 2 日 下午 3:58 張貼

最後，為了讓大家再一賭阿德瑞娜的風采，維密也特別安排她當壓軸，替2018年維密大秀畫上完美的句點。

▲阿德瑞娜當壓軸，為2018維密大秀畫上完美的句點。（圖／翻攝自YouTube）

海爾賽（Halsey）與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）隔空同台

24歲美國才女歌手海爾賽（Halsey）與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）在2016年合作了《Closer》一曲，當時在美國告示牌連冠12周，不過看似頗開心、合適的合作關係，卻在後者的主唱無端在推特上辱罵女方後破裂。

▲▼ 海爾賽與老菸槍在互懟事件後隔空同台。（圖／翻攝自Instagram／iamhalsey、thechainsmokers）

時隔2年多，他們在維密大秀一前一後上台表演，隔空尬歌；但直至目前為止，海爾賽超實力的歌聲加上豐富的肢體動作、表情，她的表演片段觀看次數遠遠超過老煙槍雙人組。

▲海爾賽的表演片段觀看次數遠遠超過老煙槍雙人組。

其實，許多知名歐美歌手爭破頭想在維密大秀上演出，為的不外乎就是高曝光率，並引起其它時尚品牌對其的興趣，期望也能在出席其它知名品牌發表會，並有演出機會；所以，歌手們不管私底下有什麼恩怨情仇，只要收到維密的邀請，就只能告訴自己忍一忍就過去，一切都是為了生活啊！

＊維密小知識：在維密大秀上並不是每一位走秀的模特兒都能稱作是「維密天使」，目前去掉2位退役天使，還剩下12位當家天使，其中就包含了貝哈蒂普林斯露，所以大秀上看到的多是沒有正式/長期簽約的「維密模特兒」（包括吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德，以及坎達兒珍娜...等）。