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「3701」轉180度有多浪漫？　NU'EST白虎的簽售會紙條撩妹法

記者潘佳琪／綜合報導

南韓明星的專輯簽售會跟台灣非常不一樣，其中一個有趣的部份是「紙條問答」。偶像團體NU’EST成員白虎，因為時常給了調皮、有趣，又很無厘頭的回答，讓粉絲常常哭笑不得。

▲▼NU`EST。（圖／翻攝自YouTube／NU`EST）

▲NU`EST白虎。（圖／翻攝自YouTube／NU`EST）

在台灣，粉絲只要買1張專輯，指定時間到指定地點，就可以輕易給偶像簽名，但南韓的「玩法」卻較複雜，甚至需要「運氣」的成分，才有機會去簽售會見偶像。雖然要去簽售會相當不容易，但還是有許多人願意花大把鈔票，就為去「享受」活動福利，在這邊因為不是教學文，因此就先不細講。

▲▼NU`EST。（圖／翻攝自Facebook／NU`EST）

▲不少觀眾認為NU'EST白虎外表給人較兇的感覺。（圖／翻攝自Facebook／NU'EST）

廣大粉絲之所以會發瘋似地想去簽售會，最大原因就是「福利」很好，跟偶像近距離對視、講話都算是基本款，可以摸到肉體（擊掌、十指緊扣）就相當吸引人了。除此之外，粉絲們也會在便條紙寫上想問愛豆的題目，簽名時請對方回答，然後再將答案分享在網路上給大家看。

▲▼NU`EST。（圖／翻攝自微博／姜東昊的妻子）

▲NU`EST白虎給的暖心回答。（圖／翻攝自微博／姜東昊的妻子）

白虎雖然讓很多觀眾覺得他長得很兇，但其實有著反差萌的個性，常常做出令粉絲融化的可愛動作，但他堅持自己無法裝可愛，每次被要求裝可愛，就會變得很彆扭。他在簽售會紙條上回答的，都不是什麼甜言蜜語，但卻帶著一股傻勁，摻雜著些許幽默，總是能引起粉絲一陣討論。

▲▼NU`EST。（圖／翻攝自Facebook／NU`EST）

▲NU`EST的回答都很有個人風格。（圖／翻攝自Facebook／NU`EST）

當白虎被粉絲要求，給予一句讓對方充滿力量的話，他回答：「我是你的小米（行動電源品牌）」；當被問到L.O.Λ.E（NU’EST粉絲名）對他而言是什麼，他說：「就是L.O.Λ.E啊！」讓粉絲們常哭笑不得，覺得他真是個好耿直的人。

▲▼NU`EST。（圖／翻攝自微博／姜東昊吹）

▲NU`EST白虎有趣的回答。（圖／翻攝自微博／姜東昊吹）

 ▲▼NU`EST。（圖／翻攝自微博／姜東昊的妻子）

▲NU`EST白虎的回答很幽默。（圖／翻攝自微博／姜東昊的妻子）

▲▼NU`EST。（圖／翻攝自微博／姜東昊的妻子）

▲NU`EST白虎回答常讓人哭笑不得。（圖／翻攝自微博／姜東昊的妻子）

最近白虎被粉絲問：「東昊（本名）啊！最近為什麼不在我夢中出現了？」他答道：「最近在專輯宣傳有點忙，對不起。」讓粉絲看了都笑哭，不過，他也有浪漫回答的時候，有次被問到：「姜東昊使用法，一天（　）次？」他在括弧裡填上了3701。一開始粉絲還看不懂，回家將紙條翻轉了180度，才發現是LOVE，直呼好浪漫。

▲▼NU`EST。（圖／翻攝自微博／你胖到我了）

▲NU`EST的回答讓粉絲覺得很浪漫。（圖／翻攝自微博／你胖到我了）

無論白虎的回答是真誠或幽默，喜愛他的粉絲們絕對都會買單，各種摸不著頭緒的答案，也讓人更加期待他下次又會創造什麼語錄。南韓的簽售會真的有許多樂趣，又能讓粉絲與偶像留下共同美好的回憶，難怪飯圈常會說：「一生要去一次簽售會才不會後悔。」

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Produce101, NU'EST, NU'EST W, 白虎, 姜東昊

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