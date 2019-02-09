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6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

記者李玟儀／綜合報導

演藝圈女星這幾年結婚的不少，除了這些女星的婚禮、婚紗、排場引人關注之外，其實她們的伴娘團往往也是焦點，特別是新娘會挑選怎麼樣的禮服讓伴娘穿，也成為網友茶餘飯後的話題，有的新娘讓姊妹們一樣票漂亮亮現身，但也有人因為伴娘服被冠上心機girl。

1.阿嬌

前陣子在國外舉辦婚的阿嬌，婚禮現場氣氛唯美又浪漫，新娘婚紗也是走公主風，有一種歐洲宮廷的復古氛圍。阿嬌的這場婚禮沒有讓新娘一人一枝獨秀，伴娘服也精心挑選和新娘婚紗相近色系的淡灰色禮服，不管是顏色或是款式都將伴娘阿SA、容祖兒等人襯托出仙女的氣質，她也因此獲封好閨蜜、好新娘。

▲阿Sa（右）、容祖兒（左2）和鄭希怡（左1）擔任阿嬌的伴娘。（圖／翻攝自香港電影吧微博）

2.劉詩詩

同樣受稱讚的新娘還有劉詩詩，她挑選的伴娘服是淡粉色系，雖然顏色是很多伴娘服都會用的顏色，但是設計、材質取勝，新娘、伴娘聚在一起時，不僅畫面沒有突兀感，美感也很一致，一看就是名副其實的姐妹團。

▲吳奇隆、劉詩詩伴郎伴娘團。（圖／翻攝新浪微博）

3.徐若瑄

徐若瑄當初結婚時挑選的伴娘服也是頗受好評，在質感、禮服的細節上都很用心，不過或許是因為伴娘服顏色太接近新娘婚紗的顏色，款式也過於隆重，稍微有點喧賓奪主的味道，好在徐若瑄當天本身新娘氣場夠強，再加上伴娘林心如等人很貼心，在首飾的選擇上以及妝髮保守低調，這才沒有搶走新娘風采。

▲徐若瑄峇里島婚禮，左到右分別為伴娘王思涵、徐若瑄、好友林心如、名媛陳浥萍（Monica）。（圖／銀魚音樂提供）

4.安以軒

另外讓人耳目一新的還有安以軒的伴娘團，淡橘色是伴娘服裡比較少見的顏色，再加上澎澎的短裙，伴娘一字排開很有活力的感覺，特別是就連高跟鞋也是統一款，不難看出新娘的用心。

▲安氏企業成員隨時陪伴在新娘安以軒身旁。（圖／安以軒提供）

5.Angelababy

相較於上述4位新娘挑選的伴娘服都被誇用心，Angelababy的伴娘服經常被拿出來吐槽，當年她的伴娘有李冰冰、倪妮等人，都是美女，但是伴娘們迎娶時穿的中式服裝顏色、款式都被嫌有廉價感，大家閨秀穿起來秒變婢女，婚宴上的淡紫色禮服雖然比迎娶時的好，但材質、款式也讓人一言難盡，倪妮多虧了天生高、白才勉強hold住，而Baby也因為伴娘服，被酸民虧是心機girl，不過伴娘本來就不是婚禮重點，新娘美才是最重要的！

▲▼Baby的伴娘團陣容龐大，倪妮（左）以及賭王之女何超盈（右）都穿中式禮服現身，晚宴則換上紫色禮服。（圖／CFP、微博）

6.大S

同樣被吐槽的還有大S的伴娘團禮服，本身紫羅蘭色就不是每個人的膚色都能駕馭，還好吳佩慈膚白，穿上這個顏色還算仙女，但款式就讓人匪夷所思了，乍看之下像是兩截式的設計，剪裁不合身，腰腹部位置寬鬆的有孕婦裝感覺，風一吹上一部分還會飛起來露出內裡，實在稱不上絕美，看完只能說，紫色真的不要輕易嘗試，悲劇機率高。

▲▼大S婚禮伴娘服。（圖／翻攝自《網易》）

▲大S婚禮伴娘服。（圖／翻攝自《網易》）

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阿嬌, 劉詩詩, 徐若瑄, 安以軒, Angelababy, 楊穎, 大S

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