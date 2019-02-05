子瑜見切八段魚肉還在跳嚇翻！釜山必吃《RM》推薦「烤盲鰻」

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

文／PEKO

南韓釜山美食最具代表性是豬肉湯飯、烤盲鰻以及東萊蔥餅，PEKO這篇要跟大家分享TWICE、《Running Man》拍攝的「釜山烤盲鰻 부산꼼장어」，也是PEKO第一次品嚐烤盲鰻，視覺上確實有小小震撼，但真的非常好吃，而且這間店就位在南浦洞商圈裡，交通方便，飽餐一頓往巷子口走就是光復路時裝街，邊逛邊消化嘟嘟好！！

釜山烤盲鰻的店家非常多，大多數的朋友都會推薦到海雲台品嚐。但因為PEKO此趟釜山行只打算在西面、南浦洞走動，所以上網做功課只鎖定西面、南浦洞美食餐廳，然後就爬到小梨介紹的釜山美食文章。

《Running Man》Ep328這集特別來賓是韓國人氣女團TWICE，節目裡分成三組介紹了六間釜山美食餐廳，每一間看起來都不錯吃。包含榮進豬肉湯飯（南浦洞）、釜山烤盲鳗（南浦洞）、元祖麥麵（南浦洞）、可可蛋糕咖啡（海雲台）、釜山生魚片（海雲台）、彥陽炭烤排骨／彥陽烤肉（海雲台）。

本篇要分享的是金鍾國、宋智孝、Mina、子瑜以及彩瑛造訪的「釜山烤盲鰻 부산꼼장어」。

店面位在南浦洞商圈裡，從南浦站一號口走出來不用五分鐘，門口貼著《Running Man》跟TWICE的拍攝照片，非常好認。

造訪的時間有點晚，店裡沒啥客人，用餐環境簡單乾淨。

還沒吃進口就看到在水族箱裡探頭的盲鰻

釜山烤盲鰻 부산꼼장어 菜單MENU

烤盲鰻有鹽烤、調味兩種口味，不用數人頭點餐，只有分成大中小的份量。

盲鰻上桌的時候還在蠕動，相信很多人的反應會跟子瑜一樣怕怕。

烤盲鰻烹調需要一些時間，我們就先品嚐小菜。

釜山的蜆仔好小，吃起來不太方便。

正當PEKO這樣想的時候，同行友人Melody立刻說釜山人喝蜆仔湯，只喝湯不吃料，真的是長知識了。

照片中的這個是盲鰻的魚皮凍，冰冰的吃起來沒有什麼腥味，姨母說這個吃了會臉會一蹦一蹦（漂亮）。就在聊天同時，姨母上前來幫我們翻盲鰻，然後就～開～動～

豆芽跟泡菜是直接放在鐵盤上一起加熱

與其說烤盲鰻，PEKO覺得更像是拌炒盲鰻。分切成一段一段好入口的盲鰻裹滿的醬汁，口感QQ的，會讓人情不自禁的一直往嘴裡送，烤盲鰻包生菜或單吃都很讚！

直接送上漂亮子瑜吃播照給大家

如果你跟PEKO一樣是點調味的烤盲鰻，記得加點炒飯。炒飯可以只點一人份，海苔、芝麻、香油再拌著烤盲鰻的微辣醬汁，沒吃到就太可惜了。

飽餐一頓後，店家有提供免費的三合一咖啡哦！

釜山美食代表「烤盲鰻」達陣！！

釜山烤盲鰻 부산꼼장어

地址：釜山中区南浦洞2街30-1

食記：釜山烤盲鰻

交通地鐵：111南浦站1號口

（以上圖片皆由PEKO授權提供、翻攝自YouTube／SBS Running Man）

▼TWICE上《Running Man》吃釜山烤盲鰻。（影片來源：YouTube SBS Running Man）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

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