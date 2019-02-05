ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

子瑜見切八段魚肉還在跳嚇翻！釜山必吃《RM》推薦「烤盲鰻」

PEKO の Simple Life PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

文／PEKO

南韓釜山美食最具代表性是豬肉湯飯、烤盲鰻以及東萊蔥餅，PEKO這篇要跟大家分享TWICE、《Running Man》拍攝的「釜山烤盲鰻 부산꼼장어」，也是PEKO第一次品嚐烤盲鰻，視覺上確實有小小震撼，但真的非常好吃，而且這間店就位在南浦洞商圈裡，交通方便，飽餐一頓往巷子口走就是光復路時裝街，邊逛邊消化嘟嘟好！！

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

釜山烤盲鰻的店家非常多，大多數的朋友都會推薦到海雲台品嚐。但因為PEKO此趟釜山行只打算在西面、南浦洞走動，所以上網做功課只鎖定西面、南浦洞美食餐廳，然後就爬到小梨介紹的釜山美食文章。

▲TWICE在《Running Man》吃釜山烤盲鰻。（圖／翻攝自YouTube／SBS Running Man）

《Running Man》Ep328這集特別來賓是韓國人氣女團TWICE，節目裡分成三組介紹了六間釜山美食餐廳，每一間看起來都不錯吃。包含榮進豬肉湯飯（南浦洞）、釜山烤盲鳗（南浦洞）、元祖麥麵（南浦洞）、可可蛋糕咖啡（海雲台）、釜山生魚片（海雲台）、彥陽炭烤排骨／彥陽烤肉（海雲台）。

▲TWICE在《Running Man》吃釜山烤盲鰻。（圖／翻攝自YouTube／SBS Running Man）

本篇要分享的是金鍾國、宋智孝、Mina、子瑜以及彩瑛造訪的「釜山烤盲鰻 부산꼼장어」。

▲TWICE在《Running Man》吃釜山烤盲鰻。（圖／翻攝自YouTube／SBS Running Man）

店面位在南浦洞商圈裡，從南浦站一號口走出來不用五分鐘，門口貼著《Running Man》跟TWICE的拍攝照片，非常好認。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

造訪的時間有點晚，店裡沒啥客人，用餐環境簡單乾淨。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

還沒吃進口就看到在水族箱裡探頭的盲鰻

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

釜山烤盲鰻 부산꼼장어 菜單MENU

烤盲鰻有鹽烤、調味兩種口味，不用數人頭點餐，只有分成大中小的份量。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

盲鰻上桌的時候還在蠕動，相信很多人的反應會跟子瑜一樣怕怕。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）▲TWICE在《Running Man》吃釜山烤盲鰻。（圖／翻攝自YouTube／SBS Running Man）

烤盲鰻烹調需要一些時間，我們就先品嚐小菜。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

釜山的蜆仔好小，吃起來不太方便。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

正當PEKO這樣想的時候，同行友人Melody立刻說釜山人喝蜆仔湯，只喝湯不吃料，真的是長知識了。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

照片中的這個是盲鰻的魚皮凍，冰冰的吃起來沒有什麼腥味，姨母說這個吃了會臉會一蹦一蹦（漂亮）。就在聊天同時，姨母上前來幫我們翻盲鰻，然後就～開～動～

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

豆芽跟泡菜是直接放在鐵盤上一起加熱

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

與其說烤盲鰻，PEKO覺得更像是拌炒盲鰻。分切成一段一段好入口的盲鰻裹滿的醬汁，口感QQ的，會讓人情不自禁的一直往嘴裡送，烤盲鰻包生菜或單吃都很讚！

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

直接送上漂亮子瑜吃播照給大家

▲TWICE在《Running Man》吃釜山烤盲鰻。（圖／翻攝自YouTube／SBS Running Man）

如果你跟PEKO一樣是點調味的烤盲鰻，記得加點炒飯。炒飯可以只點一人份，海苔、芝麻、香油再拌著烤盲鰻的微辣醬汁，沒吃到就太可惜了。

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

飽餐一頓後，店家有提供免費的三合一咖啡哦！

▲Running Man、TWICE拜訪的釜山烤盲鰻。（圖／PEKO提供）

釜山美食代表「烤盲鰻」達陣！！

釜山烤盲鰻 부산꼼장어
地址：釜山中区南浦洞2街30-1
食記：釜山烤盲鰻
交通地鐵：111南浦站1號口

（以上圖片皆由PEKO授權提供、翻攝自YouTube／SBS Running Man）

▼TWICE上《Running Man》吃釜山烤盲鰻。（影片來源：YouTube SBS Running Man）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多PEKO專欄文章

推薦閱讀

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Runnning Man, TWICE, 子瑜, 釜山, 烤盲鰻, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞
  2. 子瑜見切八段魚肉還在跳嚇翻！釜山必吃《RM》推薦「烤盲鰻」
  3. 港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來
  4. 艾怡良怨天：沒有爆紅過！　被嫌「太用力去唱」
  5. 恭喜！李寶英生下兒子　寶寶名字超甜「藏池晟寵妻心意」
  6. 3超級英雄變寵妻狂魔！ 水行俠8歲愛上她 …隔29年終娶到惜命命
  7. 6竹科工程師全是極品正妹！　「白肌大眼」顏值爆表…網瘋朝聖：我戀愛了
  8. 周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max
  9. 星夢被質疑「到底在幹嘛」　校花女團TUD曝壓力淚崩
  10. 95後小鮮肉霸屏了！　10大男神「100%國民男友強力候補」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366