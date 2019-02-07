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橋本環奈翻白眼45秒、桐谷美玲是神級太鼓達人！日本5明星擁「怪怪神技」

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲橋本環奈翻白眼，北川景子4分鐘不眨眼，桐谷美玲和福士蒼汰的特技更讓人眼睛一亮。（圖／翻攝自日網）

記者陳芊秀／綜合報導

有沒有日本綜藝總會挖掘出藝人特殊技能的八卦呢？北川景子早前上節目宣傳新戲，展現了女演員的拼勁，挑戰遊戲「4分鐘忍住不眨眼」，為了打戲死撐著眼睛到最後一秒，畫面從日本轟動到台灣，以下4個明星擁有的特殊技能，讓觀眾印象超深刻！

看了都覺得好乾！北川景子挑戰4分鐘不眨眼

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲北川景子宣傳新戲超拼。（圖／翻攝自日網／Oricon）

北川景子參加現場直播的節目《全明星感謝祭2018》，和有村架純、戶田惠梨香、安田顯等人展開「眨眼對決」，打從計時開始，就保持不動如山的表情，撐過3分鐘時，雙眼眼眶已經含淚，最後撐滿4分鐘，低頭閉起眼睛，全場歡呼聲激到最高點。她轉頭瞬間淚水落下，等到轉身面對鏡頭，手上拿著隱形眼鏡，原來眼睛太乾，掉淚同時隱形眼鏡也掉下來了，就這樣接在手上，後來透露勝利秘訣，原來當初眼睛是半閉狀態，不過整個過程太熱血，被網友大讚「看到演員之魂燃燒」、「連這種時候也很美！」

▲▼北川景子4分鐘不眨眼。（圖／翻攝自推特）

▲北川景子4分鐘不眨眼。（圖／翻攝自推特）

玩出專業！菅田將暉1分鐘單手解開22件黑色Bra

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲菅田將暉是新科影帝，上節目學會特技「單手解Bra」。（圖／翻攝自日網）

菅田將暉是25歲的新科影帝，不但活躍大小螢幕，還有一副好歌喉，除了能演能唱，還有特殊技能！他曾在綜藝節目中挑戰「1分鐘內解開黑Bra」。他必須為一排假模特兒解開黑Bra的排扣，而且只能用單手，速度更是絲毫不敢鬆懈，解開一件眼睛立刻盯著下一件，最後在1分鐘內他解開了22件內衣，由於表情太認真，女網友紛紛告白「我也好想被他解開」、「拼命的樣子太可愛了」、「好想被解開扣子…但我是運動型的」，結果頓時「想被解開」竟成為日本熱搜關鍵字！

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲菅田將暉1分鐘單手解開22件Bra。（圖／翻攝自日網）

崩壞是升級演技派的開始！橋本環奈翻白眼45秒

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲橋本環奈在《我是大哥大》扮演大姐頭。（圖／翻攝自推特／橋本環奈）

橋本環奈演出秋季日劇《我是大哥大》，戲裡是女校大姐頭「京子」，在某集中誤會男友劈腿，回到教室崩潰翻白眼，最難的是翻白眼還有其他角色湊近干擾，這段畫面持續了45秒以上，鏡頭近距離拍攝毫無保留，被狂讚「從來沒有這樣的女演員啊！」原來她和導演福田雄一合作多部電影、電視劇，遇到挖鼻屎、翻白眼等劇情，被嚴格要求真挖、翻就要翻到底，徹底甩開偶像包袱，搞笑無極限，也讓人氣再飆高。

▲橋本環奈《我是大哥大》翻白眼45秒，神技讓日網全瘋了。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈戲裡翻白眼45秒，神技讓日網全瘋了。（圖／翻攝自推特）

世界百大美女桐谷美玲特會玩太鼓達人！

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲桐谷美玲超會打太鼓達人。（圖／翻攝自桐谷美玲IG、Blog）

桐谷美玲是名模出身，曾被美國網站評選世界百大美女之一，現在和三浦翔平結婚，升格當人妻更是閃耀幸福光芒。而她其實是知名電玩《太鼓達人》的超強玩家，遊戲中玩到最高等級（No Miss），曾在《關8比賽中》和大倉忠義對決，首度在鏡頭前玩遊戲，就打出「full combo」（零失誤完成全曲），事後在部落格發表感想：「我討厭失敗，如果不能full combo就覺得不舒服，不過這次比賽非常精彩，就算輸了也很驕傲！」她難得露出不同於螢幕上的一面，而且還施展打《太鼓達人》的密技，讓網友、玩家驚呼連連！

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲桐谷美玲玩到太鼓達人最高等級。（圖／翻攝自推特）

厲害到拍廣告！福士蒼汰交互跳繩超強

▲福士蒼汰運動神經好。（圖／翻攝自日網）

▲福士蒼汰運動神經好。（圖／翻攝自日網）

福士蒼汰因為和綾瀨遙合作《今天不上班》爆紅，183公分的高挑身材，還是個運動好手！他最得意的特技是交互跳繩（Double Dutch），而且從高中時就加入「交互跳繩社」，這是一種透過兩條長跳繩，總共3人一起玩的運動，同時要跳繩、還要手腳並用完成高難度動作，訓練集中力、持久力、律動感等，除了在節目中展現交互跳繩，還紅到拍廣告，充滿活力的身段電翻大批網友。

▲北川景子4分鐘不眨眼，菅田將暉單手解Bra，橋本環奈翻白眼45秒。（圖／翻攝自日網）

▲福士蒼汰從高中就開始玩交互跳繩運動。（圖／翻攝自日網）


 

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橋本環奈, 福士蒼汰, 北川景子, 菅田將暉, 桐谷美玲

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