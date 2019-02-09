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151林彥君錄《食尚》抽搐爆哭　躲車內「咒罵他不得好死」

記者林彥君／專訪 

34歲的林彥君（151）在2013年加入《食尚玩家》，和阿諾、阿龐、哈孝遠等人搭檔主持，活潑的主持風格令人印象深刻，她在2016年請辭後，在2018年回鍋《食尚》，雖該節目近期改版，但她一直都和節目有合作，151認為她在《食尚》期間累積的經驗，深深影響之後在演藝圈的發展。

▲▼林彥君151。（圖／翻攝自Facebook／林彥君151）

▲林彥君151。（圖／翻攝自Facebook／林彥君151）

曾是雜誌模特兒，拍過廣告、電視劇，當時在沒有任何主持經驗下接《食尚》主持棒，一切從零開始，還因表現不佳被網友酸言酸語，讓她壓力大到幾乎崩潰，她苦笑說：「什麼都不會，一定容易被罵，網友會覺得我怎麼這麼久還不進步，佔著茅坑不拉屎。」

她透露，在阿龐加入《食尚》主持群後，讓原本僵硬的「背稿」方式的主持風格，變成靈機應變，但和阿龐搭檔的時期，卻讓她痛苦又煎熬，「每次錄影的第一家店，我就想吐，完全吃不下東西，吃東西會有點反胃，還有腸躁症，但那段時間也是我進步最快的時期。」

▲▼阿諾（左起）、阿龐和151。（圖／151經紀人提供）

▲阿諾（左起）、阿龐和151。（圖／151經紀人提供）

▲林彥君。（圖／林彥君經紀人提供）

▲林彥君熱愛騎自行車。（圖／林彥君經紀人提供）

「節目上笑，但不一定開心，我會想辦法活下來。」151總是給人正能量的形象，遇到難題，慢慢消化，選擇用笑容掩蓋自己的不愉快，之後再放聲大哭，她不好意思地說：「我很容易把事情放在心裡，會得內傷，回家開車時，不敢哭給家人看，只會待在車裡抽搐狂哭。」

阿龐是151主持節目的模範，但她曾因阿龐過於嚴厲，討厭過阿龐，兩人間還因此有段冷戰期，151說：「很討厭他，每次都咒罵他，在心裡吶喊：『為什麼要這樣對我』」事過境遷彼此解開心結，也放下情緒，她打趣說：「其實當時是咒罵他不得好死！」

▲▼林彥君。（圖／翻攝自Facebook／林彥君 151 ）

▲林彥君151。（圖／翻攝自Facebook／林彥君151）

她在26歲時，也是她接下《食尚玩家》主持前一年，完全沒有工作，不敢向家人求援，能省則省，窩在家裡吃老本，她說：「有時候很拮据，我會到Costco免費試吃，也會把別人沒吃完的便當帶回去，會先把菜分類，怕放在一起會壞掉，也會從容易壞的開始吃起。」

林彥君曾因積欠2個月房租2萬元，回家時不敢從正門回家，怕管理員看到她會追討房租，後來管理員通知媽媽，媽媽才默默把錢繳清，「我很感謝那段時間，雖然沒有賺到錢，但讓我賺到了心臟的強度。」

▲▼林彥君151。（圖／翻攝自Facebook／林彥君151）

▲林彥君151。（圖／翻攝自Facebook／林彥君151）

▲林彥君。（圖／林彥君經紀人提供）

▲林彥君。（圖／林彥君經紀人提供）

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