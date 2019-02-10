專訪／IG肌肉男「1天吃4餐」減肥法！　秀腋毛收約砲私訊

▲廖柏雅靠運動練出精壯身材。（圖／記者周書羽攝）

記者關韶文／專訪

新人歌手廖柏雅會拉琴、會唱歌、又會健身，他發行新專輯《超人類Superhuman》後人氣直線上升，不少粉絲以為他是IG小網紅，沒想到一探究竟發現是一個實力派歌手。看起來相當壯碩的廖柏雅，坦言自己其實好身材練來的，光是飲食、運動就下了不少功夫。

在溫哥華長大的廖柏雅，因為從小習琴加上品學兼優，愛音樂的他不僅考上美國茱麗亞音樂學院，在畢業前夕還申請到該學院研究所及耶魯大學研究所的獎學金，堪稱是｢小提琴學霸」。當時在美國的同學，各個都比他壯碩，讓他每場籃球慘輸，最後下定決心要鍛鍊自己成為一個肌肉男。

▲▼ 廖柏雅用夾胸練出自豪乳溝。（圖／記者周書羽攝）

19歲，180公分、60公斤，在當地好友的介紹下，混入了一間豪宅的健身房，跟著一位黑人教練學習，固定在那邊練了一年。只是沒想到，在回台灣之際暴飲暴食，加上父母並不支持自己的音樂夢，讓他一口氣又胖到了80公斤，回台灣後，再次告誡自己增肌減脂，才有了現在的好身材。

除了宣傳期以外，廖柏雅固定一週上健身房3-4次，平時也常在IG曬照，也有網友瘋狂留言讚他「腋毛好美」，讓他尷尬到不知道如何回應，但除了私密問題外，廖柏雅表示自己很熱愛和粉絲互動，能回的都會盡量回覆。





▲▼ 廖柏雅一週上健身房四次，練出好身材。（圖／記者周書羽攝）

訪問這天，廖柏雅穿上貼上吊嘎秀出好身材，示範自己拿手的健身器材，包含戰繩、壺鈴深蹲、L-sit、夾胸，他平時最愛訓練自己的爆發力、肌耐力、核心，「有些全身的動作看起來很簡單，但其實做起來很難，尤其連續20-30秒全身運動，甚至連手腕都要是很穩的！」

固定運動固然重要，但是飲食控制才是關鍵，廖柏雅分享自己的瘦身方法，每天醒來只喝水、咖啡，到了下午1點後，要在6小時內連續吃完關鍵在4餐，他保證連續兩個月絕對有效果：

13點：正常便當一個（碳水化合物、蛋白質、魚、雞肉）

15點：茶葉蛋、堅果、水果、優格

17點：水煮肉、青菜、沙拉

19點：碳水化合物、紫米飯

21點運動後：喝乳清蛋白，不能吃其他東西。

廖柏雅分享自己的飲食規律，建議想要減肥的人可以把一天24小時先分為「16小時不進食、8小時內連吃3餐」開始，接著慢慢變成「18小時不吃、6小時內連吃3餐」，最後進化到「20小時不吃、4小時內連吃三餐」，他坦言一開始真的很不容易，但是身體只要到達一段時間沒有進食，就會開始燃燒脂肪，相當有效。

▲▼廖柏雅利用戰繩訓練全身爆發力。（圖／記者周書羽攝）

被問到身材變好後，有沒有許多不同類型的生意上門，他笑說，「會收到一些奇怪的色情訊息，像是想問我要不要約砲。」不過也有許多新的合作對象，像是知名運動品牌、馬拉松活動，廖柏雅搭配自己的新歌《Running in place》，成了位混搭的「肌肉小提琴家」。

農曆新年連假剛過，不少民眾大吃大喝了好幾年，廖柏雅也給予建議，「其實大吃大喝是可以的，但兩個禮拜沒有運動就會差很多，所以現在收假，最好要開始戒糖、戒飲料，才不會看起來差很多！」