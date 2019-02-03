獨／潘奕如表演遭否定　轉換跑道竟成「孫燕姿首席舞者」

記者李欣容／專訪

「如果憂鬱症是我的體質，那表示我必須跟它共存一輩子。」

潘奕如出道15年，學生時期曾因為老師的一句話，短暫放棄演戲，認真跳舞，還當了孫燕姿的首席舞者，跟著她巡演。2018年，潘奕如以《清風無痕》入圍金鐘女配角，她也因為「阿菊」這個角色墜落谷底，單身的她，一直以為自己過活沒什麼不好，但因為這一波憂鬱症，讓她重新檢視了自己的人生。

▲專訪 潘奕如。（圖／記者黃克翔攝）

「我很清楚我是一個用生命在演出的演員，我就是掏我的心出來，讓角色靈魂裝到身體裡，不惜一切代價，把我每個悲觀、負面的毛細孔都打開，結果就失控了。」潘奕如笑著，像是在講別人的故事。

以前，潘媽老是催促潘奕如談戀愛、結婚，她都無動於衷，直到那一波憂鬱症，她才認清兩件事：「我嘴巴上說沒關係，但我內心真的很渴望遇到一個對的人，另外一個就是認清了，如果憂鬱症真的是我的體質，那表示我必須跟它共存一輩子，即便我現在穩定，不代表以後不會發作，我要學著怎麼讓角色進來、出去，都安全。」

潘奕如在一般人眼中是前衛、創新的女強人性格，俐落的短髮之於她，再適合不過。她高中時就參加學校話劇社，演的都是女主角，本以為這就是自己的優勢，天生要吃這行飯的。

沒想到考進北藝大後，天天是烏雲罩頂，「鬼才太多了啦，就會覺得自己很蠢笨，怎麼都做不好，當你有得失表現也不會好，那時候就有老師跟我說，『妳不適合影像表演』，我難過死了。」

把演員當職業這件事看似無望，好在潘奕如舞跳得還不錯，她姑且轉換跑道，「我大三就在接案子了，那時候參加舞蹈比賽得名，後來就想說，那我一定要跳到大型演唱會，幾年後真的被我跳到啦！」她參與的，是孫燕姿第一次世界巡迴演唱會，成為她的專屬舞者。

只是短期目標達成後，長期目標呢？她心裡仍放不下對戲劇的熱愛，「我並沒有想要跳一輩子，我喜歡跳，但我不會編舞，不會走長久。」於是她一邊接案子，一邊和自我碰撞，「我在夜深人靜的時候，還是會想念戲劇，後來是陳銘章導演看了我的表演，努力想聯絡我，說他的歌舞劇缺一個舞蹈老師的角色，想找我去幫忙。」

但當時她以對演戲心灰意冷，也沒想走回頭路，找了好多理由推辭，但陳銘章「三顧茅廬」，潘奕如也不好意思再拒絕，抱著平常心去瞎演一場，「在沒有得失的狀況下，拍第一場戲我就開竅了，對戲劇的愛、能量和熱情都回來了。」她挺起胸膛，眼中充滿耀眼的能量，望向窗外，她說：「或許，老師當初也是不希望我走辛苦路吧，我那時候真的是不行。」

接著她便和陳銘章合作了3年多的時間，接了好多戲劇表演，然後她遇到了人生最挫敗的時刻－愛情。「我跟他交往一年多，我在一般人眼中不是傳統派的，我比較前衛，相遇的契機是，他覺得他太傳統，應該要放寬心，而我覺得我好像該收心，可以往傳統那邊靠進一點點了，我們都以為，彼此會有個很棒的交集點。」

但一年多的磨合，潘奕如才發現，他們本就是兩個不同世界的人，無須因為時間、年齡，強逼自己要往對方的世界靠近一步，她放下一切，到歐洲旅遊45天，還在當地做起街頭藝人，在陌生的國度裡，找尋那個奔放的自己。

潘奕如後來也帶了爸媽舊地重遊，將這段旅程化為舞台劇創作，扎扎實實地為自己努力活著。她嚐過一無所有，嚐過失敗，嚐過被另一半，被角色啃食自我的人生，現在的她沒了得失，在演藝圈更能一展所長。