95後小鮮肉霸屏了！　10大男神「100%國民男友強力候補」

記者李玟儀／綜合報導

演藝圈的更替一直以來都很快速，隨著大陸影視環境的蓬勃發展，後浪推前浪的狀況更加明顯，現在1995年後出生的演員，都已經開始挑大樑演男主角、女主角了，下面簡單介紹一下，看看新生代的力量究竟有哪些人。

張新成（1995.8.24）

▲張新成飾演的林楊廣受好評。（圖／翻攝自《舊時光》微博）

張新成主演的校園青春劇《你好，舊時光》是《最好的我們》的姊妹作，最初選角公布時，書粉抱持著懷疑的態度，但正式播出後，他所飾演的「林楊」卻徹底收服觀眾，他或許不是其他偶像劇中的高富帥，但就像每個人學生時期中曾出現的溫暖校草，特別是他的演技清新、自然，讓故事更加有帶入感，也因此他一躍成為網友心目中95後明日之星。

邢昭林（1997.7.22）

▲邢昭林。（圖／翻攝自邢昭林微博）

邢昭林是《楚喬傳》裡的「月七」，也是《雙世寵妃》裡的「墨連成」，光這兩個角色，就為他吸引了無數粉絲的關注。1997年出生的他，雖然作品數量還不算豐富，但憑藉著優異的外型受矚目，187公分的他，皮膚白皙，神韻與楊洋相似，出道初期被稱為「楊洋2.0」，不過雙方長相各有優點，也各有一票擁護者。

劉昊然（1997.10.10）

▲劉昊然。（圖／翻攝自劉昊然微博）

劉昊然雖然才21歲，但已經有多部代表作，電視劇方面是《最好的我們》，這部青春校園劇廣受年輕族群喜愛，他的少年學霸形象更因此深植人心，同樣類型的還有電影《北京愛情故事》，但他的戲路不限於青春偶像類，在《唐人街探索》系列電影都創下好口碑及票房成績，2019年還有古裝劇《九州縹緲錄》待播，他被譽為95後演員中，有演技又能扛收視、票房的閃亮之星。

蔡徐坤（1998.8.2）

▲蔡徐坤。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）

蔡徐坤自《偶像練習生》中脫穎而出，並以「NINE PERCENT」一員活動，目前他的人氣超旺，一個人帶動的流量多次穩居冠軍寶座，能唱、能跳的他，在舞台上氣場全開就像是小天王一般，舉手投足都充滿明星的魅力，未來發展前景一片看好。

王俊凱（1999.9.21）

▲王俊凱。（圖／翻攝自TFBOYS官方微博）

王俊凱作為TFBOYS的隊長，在舞台的唱跳表演已經廣受大眾所知，但隨著成長，組合也會面臨轉型，3人各自在擅長領域發光發熱。王俊凱目前是「北京電影學院」的學生，先前挑大樑和金馬獎得主文淇合作《天坑鷹獵》，觀眾普遍給予好評，認為演技進步不少，加上人物設定和他現在年紀差不多，在詮釋上很自然，未來發展值得期待。

吳磊（1999.12.26）

▲吳磊。（圖／翻攝自吳磊微博）

吳磊5歲演出《封神榜》出道，2015年在《瑯琊榜》中扮演「小飛流」爆紅，在2017年12月底滿18歲的他，「男友力」已經外顯。目前是北京電影學院一年級新生的他，年齡的轉變帶給他的除了心境的變化還有外貌，小時候長相就很清秀的他，身高不斷抽高，身形變得高大不少，配上一雙電眼與靦腆笑容，小鮮肉變身小男神。

范丞丞（2000.6.16）

▲范丞丞。（圖／翻攝自微博）

姊姊是范冰冰的關係，范丞丞還沒出道前就備受矚目，以「NINE PERCENT」一員踏入演藝圈後，努力用實力證明自己沒有「靠姊」，個子高大的他偶爾會流露出呆萌的反差性格，也沒有太多包袱，被戲稱是「行走表情包」，雖然先前因為范冰冰逃漏稅的關係，多多少少受到牽連，但目前已經沒事，正蓄勢待發。

陳立農（2000.10.3）

▲陳立農。（圖／翻攝自陳立農微博）

陳立農自《偶像練習生》中脫穎而出，並以「NINE PERCENT」一員活動，他有一雙愛笑的眼睛，加上溫暖的性格、幽默的談吐，成功成為粉絲心目中的鮮肉男神，除了歌唱、舞蹈表演，他也開始嘗試戲劇，先前在生日會上，宣布要出演古裝仙俠劇，人氣很旺的他勢必會再掀起一波熱潮。（註：NINE PERCENT成員眾多，僅納入前3名成員。）

王源（2000.11.8）

▲王源。（圖／翻攝自王源工作室微博）

TFBOYS裡的二哥，擁有著薄荷糖般的乾淨嗓音，但也許是因為偶像團體出身，在明星光環掩蓋之下，演唱實力常常被忽略，一直到先前神秘出演《蒙面歌王》，展現了打臉「偶像不會唱歌」這種偏見的實力。除了唱歌之外，他反應快、口才好，機靈的模樣讓他在綜藝節目裡脫穎而出，不僅如此，他也投身於戲劇演出，與歐陽娜娜合作的《大主宰》備受眾人關注。

易烊千璽（2000.11.28）

▲易烊千璽。（圖／翻攝自易烊千璽工作室微博）

TFBOYS中的忙內，網路上人稱「擅長把一手不太好的牌打得精彩的易大佬」，從最初的資源貧乏，到現在影、視、歌全面逆襲，路人緣極好的他跌破不少人眼鏡。此外，他多才多藝，能跳街舞也能靜下來寫書法，十八般武藝樣樣精通，目前是「中央戲劇學院」的表演系學生，待播作品有《長安十二時辰》、《艷勢番之新青年》、電影《少年的你》，每一部作品都是眾所矚目。