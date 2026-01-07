《沉默之丘》導演自爆曾收到粉絲死亡威脅　等了20年新篇章終於圓夢

▲在失去畢生摯愛瑪麗以後，詹姆斯傷心欲絕，直到收到瑪麗從沉默之丘寄來的信，讓他踏上重返沉默之丘的冒險。（車庫娛樂提供）



改編同名電玩的恐怖片《沉默之丘》（Silent Hill），問世20年後終於有了新篇章《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill），讓廣大粉絲總算又盼到大銀幕再次驚嚇的經驗。但是導演克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）直呼這系列的粉絲真的很沉迷，讓他當年就收到死亡威脅！

曾經執導最受好評的首集《沉默之丘》電影，克里斯多福蓋斯在受訪時透露，自己早在20年前就想改編《沉默之丘2》。克里斯多福蓋斯表示：「《沉默之丘2》是所有《沉默之丘》遊戲中最感人的一款，當我在拍第一部電影時，我曾經考慮過直接改編《沉默之丘2》的可能性。」然而，光是要把《沉默之丘》的世界觀搬上大銀幕就已經是一大挑戰，如果還要顧及遊戲裡的情感元素，就第一部電影而言實在太困難，因此克里斯多福蓋斯最後決定作罷，但他一直把這個念頭放在心中，如今《重返沉默之丘》終於正式問世。

雖然自己也是《沉默之丘》遊戲的粉絲，但他坦言：「《沉默之丘》粉絲真的是最危險的。」他在受訪時爆料，當年他準備要拍首集《沉默之丘》電影時，收到了數量驚人的死亡威脅，「那些人警告我，『如果你搞砸這部電影，我會找到你，然後殺了你。』」這番話把當時的編劇嚇壞了，開始擔心自己女兒的人身安全，克里斯多福蓋斯還要請他不要擔心。克里斯多福蓋斯說：「《沉默之丘》粉絲真的很看重這一切，這是一個非常重大的責任，當我們決定要開拍時，我告訴自己：『我要拍一部會讓粉絲滿意的改編電影。』」最後《沉默之丘》果然叫好又叫座。

▲三角頭怪物在電玩與電影當中，都是粉絲相當熟悉的人物，這回電影會揭曉其代表的意義。（車庫娛樂提供）

相隔20年再度執導《沉默之丘》電影，克里斯多福蓋斯決定這次要用全新的手法處理片中的怪物。克里斯多福蓋斯說：「當我決定要改編《沉默之丘2》時，我告訴自己，這次我要賦予三角頭它真正的意義。」他表示，《重返沉默之丘》和20年前的首集《沉默之丘》最大的差別，就是這些怪物是有意義的，「這是兩部電影最大的不同，在第一部電影，這些怪物代表著危險，在這一部電影，它們事實上是想告訴我們某些事情。」

