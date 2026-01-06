ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」
18縣市低溫　越晚越冷破10度
啦啦隊女神「狂跑廁所」驚罹1病症
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Hamzy 朴娜勑 成勛 胡瓜 白冰冰 康康 王俐人 許允樂

唐從聖媽突在車上劇烈嘔吐「緊急叫救護車」　他一路自責：對不起

記者黃庠棻／台北報導

2026年果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年感動回歸。作品以一個看似荒謬卻深刻動人的設定展開，「烏龍死神」讓主角重返人間短短5分鐘，邀請觀眾重新凝視那些被忽略的日常、被推遲的情感，以及我們總以為還來得及的陪伴。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心等人主演。（圖／果陀劇場提供）

「死神一定都是冷酷無情的嗎？」《生命中最美好的5分鐘》顛覆大眾對角色的既定印象，將死神塑造成一位熱愛音樂的Rocker。劇中把「死亡」比喻為關係中的告別，以音樂作為主旋律，用調皮又帶點幽默的方式呈現，悄悄種下一顆讓人願意理解死亡的種子。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心等人主演。（圖／果陀劇場提供）

談起自己生命中印象最深刻的「5分鐘」，唐從聖回憶起某次母親突然在車上劇烈嘔吐，被緊急送上救護車。那段不過短短5分鐘的車程，他一路抱著母親，腦海中卻閃過無數熟悉的畫面。每當車子因坑洞而顛簸，母親便痛得叫出聲，他只能一遍又一遍低聲道歉「對不起，媽媽，對不起……」並緊緊抱著她不放。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會-唐從聖。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖。（圖／記者周宸亘攝）

後來，唐從聖才驚覺，這個畫面竟與童年時的自己重疊，當年因頑皮摔破後腦、滿頭是血時，母親也是這樣抱著他坐上救護車。他想起母親當時哭著、急著，什麼都顧不了的心情，終於明白原來自己也曾經這樣被抱著、守著、深深地愛著。所幸母親最終平安無事，而那短短的5分鐘，也成了他生命中最美好的5分鐘。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會-唐從聖。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖。（圖／記者周宸亘攝）

童星出身、曾奪下《超級星光大道》冠軍的方宥心，轉戰戲劇演出後成績同樣亮眼，不僅多次以電視劇作品入圍金鐘獎，去年更以音樂劇作品入圍第一屆臺北戲劇獎女主角，「唱而優則演」的實力，也讓唐從聖留下深刻印象，期待能與她同台飆戲。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會-唐從聖。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖。（圖／記者周宸亘攝）

唐從聖表示「宥心在舞台上很有能量，也難得在演藝圈願意以吃苦耐勞的精神投入舞台劇，所以老早就想跟她合作了。」今年加入《生命中最美好的5分鐘》演出陣容，方宥心為角色做足準備。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心等人主演。（圖／果陀劇場提供）

方宥心詮釋的女主角一人分飾兩角，從少女一路演到母親，細膩呈現生命不同階段的情感轉折。談到主題曲錄製，她也分享音樂總監陳國華帶給她全新的想像「戀愛腦不一定只能走溫柔路線，打破刻板印象，讓女性在愛裡也能保有清醒、釋然與成長的空間。」

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心等人主演。（圖／果陀劇場提供）

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》曾於2021至2022年間全台巡演，感動萬名觀眾。由導演梁志民攜手音樂總監陳國華、編劇王慕天共同打造，卡司陣容堅強，由楊奇煜、方宥心／張郁婕、鎮萬鈞聯合主演，並邀請「動感喜劇天王」唐從聖特別主演。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

生命中最美好的5分鐘唐從聖楊奇煜小煜方宥心鎮萬鈞

推薦閱讀

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1/5 11:30

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

9小時前

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

19小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

1/5 12:50

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

4小時前

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！　妹悲痛證實：罹病10年惡化

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！　妹悲痛證實：罹病10年惡化

1小時前

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

21小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

8小時前

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

9小時前

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

6小時前

被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

3小時前

熱門影音

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責
粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟
惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷

珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

看更多

【很香齁～】奴才正在吃蝦子　貓貓趴在桌邊想吃到流口水XD

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

甜美女星戲拍一半…褲子拉不起來　「半年胖8kg」雙下巴全被拍！

34分鐘前0

他早稻田畢業…最後竟奪金曲歌王！　陳以恆爆紅「還被管理員認出」

45分鐘前10

親揭失智手抖內幕 ！　77歲葉啟田曝「最後心願」嘆：一直沒辦法完成

49分鐘前0

刑事告發逾40人！　NewJeans惡評者遭判罰

1小時前0

閻奕格升格當老闆娘！　雙喜臨門曝光重磅喜訊

1小時前0

「2025人氣台劇票選」冠軍是BL偶像劇！　陸劇、短劇TOP10出爐

1小時前44

王俐人被爆離婚超傻眼 「老公憂鬱症爆發」

1小時前20

少女時代孝淵錄台實境「愛上這一味」！　誇讚温昇豪：感受不到語言隔閡

1小時前91

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！　妹悲痛證實：罹病10年惡化

1小時前16

向太爆「台灣女星出醜」！她拿「小金碗」當場乾杯…真正用途糗了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易
    1/5 11:3010
  2. 王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚
    9小時前2422
  3. 打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸
    19小時前62
  4. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    1/5 12:50143
  5. 富士山拍婚紗曝光陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」
    4小時前9613
  6. 29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！
    1小時前181
  7. 台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！
    21小時前165
  8. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  9. 蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！
    8小時前43
  10. 林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可
    9小時前1210
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合