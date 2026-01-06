李多慧入鏡《冠軍之路》！遭酸沒去東京應援…網：應找台籍啦啦隊

記者陳芊秀／綜合報導

台灣在2025年世界12強棒球賽歷史性奪冠的紀錄片《冠軍之路》，於2026元旦上映後票房突破2500萬，再度成為全台球迷矚目的焦點。然而隨著觀影人數攀升，網上掀起一股針對電影內容的討論，其中一段是韓籍啦啦隊女神李多慧的鏡頭，卻意外引發網友的正反兩面論戰。

▲《冠軍之路》出現韓籍啦啦隊女神李多慧。（圖／翻攝自YouTube）

李多慧在《冠軍之路》中驚喜現身，預告片中用排灣語向味全龍強打吉力吉撈·鞏冠高喊「加油」，成為該片的感人亮點之一。

部分網友認為，《冠軍之路》作為台灣隊奪冠的珍貴紀錄，鏡頭焦點應全面鎖定在球員、教練團以及後勤團隊身上，更有人指出，李多慧當時沒有去應援12強球賽，即便要放入啦啦隊元素，也應優先選取當時親自飛往東京巨蛋現場應援的台籍成員，認為韓籍啦啦隊的出現在這份國家榮耀中略顯突兀。

同時大批球迷力挺李多慧。球迷表示，12強預賽期間李多慧多次親赴大巨蛋為台灣隊吶喊，且她長期深耕台灣棒球應援文化，對台灣棒壇的貢獻與認同感不言而喻。支持者網友認為，李多慧出現在紀錄片中，恰好能突顯出台灣棒球環境多元且具包容性的特色，無需因國籍而否定她的參與。