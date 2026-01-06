請夏開唱感性告白「謝10年舞者」最後同台：不想哭只想說謝謝妳

記者張筱涵／綜合報導

南韓女歌手請夏日前受邀出席於杜拜舉行的拼盤演出活動，除了帶來精彩舞台外，也在表演過程中安排了一段溫馨時刻，親自向陪伴自己多年的舞者致謝，真摯發言讓現場觀眾動容。

演出中，請夏特別將舞者Sara請到台前介紹，感性表示：「我想介紹我的舞者，她和我一起跳舞跳了10年，這是我們最後一次一起站在舞台上。我不會哭，只想藉這個機會表達對她的感謝。」她也祝福對方即將展開人生新旅程，並邀請全場觀眾給予掌聲鼓勵。話音落下後，現場隨即響起熱烈掌聲與尖叫聲，氣氛十分感人。

▲請夏特別介紹這是最後一次和Sara共同表演，並請粉絲都以鼓掌祝福Sara全新旅程。（圖／翻攝自X／silent_anniee）



重視舞者與幕後夥伴 請夏人品再獲好評

事實上，請夏一向以珍惜身邊工作夥伴聞名。她不僅會為團隊準備價值不菲的禮物，也會給予一同練舞的舞者正式薪資待遇，並在專輯介紹頁面中特別標註每一位舞者的姓名，展現對幕後人員的尊重與感謝。

相關片段曝光後，在網路上引發熱烈討論，不少粉絲與網友紛紛留言大讚請夏的人品。有網友提到，請夏過去曾表示不喜歡「伴舞」這個稱呼，認為舞者是並肩工作的夥伴，這樣的態度至今仍讓人印象深刻，也有人指出，從她出道初期一路合作至今的舞者能夠走到現在，本身就證明了她對夥伴的珍惜與照顧。

▲請夏從出道舞台就和Sara一起表演。（圖／翻攝自Instagram／imymesara）



不少網友感性表示：「這就是為什麼一直支持請夏」、「真正的人品都體現在這些細節裡」，也有人提到，聽聞業界流傳她會把曾一起合作過的舞蹈夥伴持續留在團隊中，對此深感佩服。請夏此次在舞台上公開致謝老戰友，不僅為演出留下動人畫面，也再次展現她溫暖細膩的一面。