23歲女偶像被漫畫家AI惡搞！遭下指令改圖「穿比基尼」她怒刷嘔吐

記者陳芊秀／綜合報導

23歲日本偶像女團STU48的成員工藤理子擁有高人氣，近日卻遭人惡用AI生成她的泳裝照，引發日網砲轟。而惡用AI生成圖片的人，是現年50歲漫畫家田邊洋一郎，她得知後狂丟嘔吐表情符號，男方昨日（5）發表聲明道歉。

▲23歲工藤理子是STU48的成員，擁有甜美外型與性感身材Í，曾為電視週刊拍泳裝寫真。（圖／翻攝自X）

田邊洋一郎於3日在社群平台發文使用AI工具「Grok」的成果，將工藤理子的照片標示為「作畫資料」，並下指令「在脖子上圍上圍巾、穿比基尼」，貼出經AI改造的泳裝圖片。而工藤理子本人隨後引用貼文，並以嘔吐表情符號表達不快，網路批評聲浪迅速擴大。STU48同團成員中村舞更於4日公開抗議，直言「一點也不好笑」，要求田邊立即刪除相關內容。

▲工藤理子轉發漫畫家惡搞AI貼文，怒刷噁心嘔吐符號。（圖／翻攝自X）

▲STU48同團成員中村舞發文痛批「一點也不好笑」。（圖／翻攝自X）



而田邊洋一郎於5日聲明中道歉，「關於日前不當的貼文，這次由於我欠缺考量的發文，讓大家感到不快，在此誠心致歉。我也反省自己對肖像權、生成AI相關的意識不足，對於與作為合作對象的偶像之間距離感的誤判，以及自己的傲慢等。」他曾在寫真雜誌創作許多AKB48相關的漫畫作品，聲明中提到除了刪除相關貼文，也暫停目前與相關團體的合作，承諾今後會避免發生類似事件。

▲田邊洋一郎發聲明道歉。（圖／翻攝自X）

針對此事，STU48官方同日也發出公告，指出近期社群平台出現「未經允許上傳照片、影片」及「模仿成員外貌的生成AI影像」等案例，強調此類行為嚴重侵害成員肖像權與公眾形象權，並警告若不配合刪除將採取法律措施，且也將與其他事務所合作處理相關問題。

▲STU48官方聲明。（圖／翻攝自官網）