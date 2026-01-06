1月6日星座運勢／魔羯挖商機！水瓶強烈桃花 揭曉今日幸運色與貴人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：擴展新的業務
感情：強烈愛情桃花
財運：先休息緩投資
幸運色：海綠
貴人：天秤
小人：射手
雙子座 ♊
工作：做事領悟力佳
感情：散發溫柔香味
財運：家族企業賺錢
幸運色：檸檬綢色
貴人：射手
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：如期完成工作
感情：異性經常互動
財運：適合動腦賺錢
幸運色：薩克斯藍
貴人：巨蟹
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：職場挖到商機
感情：交友蘊藏機遇
財運：繼續手中投資
幸運色：古董白
貴人：金牛
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：事業充滿熱情
感情：愛情減少摩擦
財運：突破競爭障礙
幸運色：玫瑰紅
貴人：魔羯
小人：獅子
處女座 ♍
工作：補充專業知識
感情：表現穩重有形
財運：財運可望延續
幸運色：樞機紅
貴人：處女
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：交流大有收穫
感情：朋友很有魅力
財運：投資專注度高
幸運色：沙棕
貴人：水瓶
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：工作保持平靜
感情：有旺擦出火花
財運：開店生意有賺
幸運色：深茜紅
貴人：雙魚
小人：天秤
雙魚座 Pisces ♓
工作：弄清事實真相
感情：氣質好有內涵
財運：理財獲利日子
幸運色：中藍
貴人：牡羊
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：做事積極熱情
感情：約會精心打扮
財運：得財機會增加
幸運色：小麥色
貴人：雙子
小人：處女
獅子座 ♌
工作：辦公心情平靜
感情：自我穩重表現
財運：網路發展門路
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：金牛
射手座 ♐
工作：好好放鬆心情
感情：約會亮眼表現
財運：異地謀財有賺
幸運色：霧玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響