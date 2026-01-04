廉世彬絕美新髮色曝光！　新年計劃「上中文家教」：想順暢聊天

記者孟育民／台北報導

韓國啦啦隊的「可愛擔當」廉世彬連續兩天出席「Cheer Up！」女孩快閃盛典，以一頭深色新髮型驚喜亮相，立刻吸引粉絲目光，紛紛直呼「好看」。她透露，自己在去年夏天曾將頭髮染淺，但因為長期漂染導致髮質受損，「染淺髮很久了，髮質變得很差，所以乾脆染深。」





▲廉世彬染了新髮色。（圖／CHEER UP提供）



4日，廉世彬現身「Cheer Up！」活動，與粉絲近距離互動，不僅親自送餐、簽名，還一起玩遊戲，現場氣氛熱鬧又溫馨。她3日抵台時便頂著全新深髮亮相，笑說原本設想的顏色應該是偏紅棕色，「應該要更往紅色一點才對。」由於粉絲早已習慣她的淺色髮型，甚至有人笑稱她像「茄子」，但她立刻澄清：「我的頭髮不是紫色啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廉世彬親切粉絲互動。（圖／CHEER UP提供）

聊到跨年行程，廉世彬分享，跨年當天在韓國和家人一起看韓劇《金部長的夢想人生》，等到接近午夜時，才趕緊轉到倒數節目一起迎接新年。被問到新年新希望，她秒答「賺很多錢」，還不忘幽默喊話：「廣告請打給我！」隨後也補充，希望未來能有機會和粉絲舉辦「晚餐秀」形式的活動，創造更近距離的互動回憶。

▲廉世彬分享新年計畫。（圖／CHEER UP提供）

此外，經紀公司也正替廉世彬安排中文學習，她笑說：「隨時都可以開始！」由於是線上中文家教，她計畫每週撥出兩次時間學習。她表示，雖然目前還不太會說中文，但其實聽得懂不少，聽到翻譯Joy用中文說明時，還會跟著附和「真的、真的」。

談到學會中文後最想做的事，她笑答「吵架」，隨即解釋：「我很喜歡聊天，但現在沒辦法用中文順暢聊天，希望以後能用中文跟大家、跟女孩們多聊天。」

