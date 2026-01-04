21歲陳奕迅女兒「出道半年奪新人獎」　頒獎禮演唱被抓包墊音！

記者陳芊秀／綜合報導

香港又有超強星二代誕生！21歲陳康堤（Constance）是歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈的獨生女，自去年（2025）6月出道，演唱成績表現亮眼，在今年1月1日舉行的「2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」中，一舉奪下「叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」。

▲21歲陳奕迅女兒陳康堤出道半年，奪「叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」。（圖／翻攝自IG）

叱咤樂壇流行榜是香港商業電台舉辦的音樂頒獎典禮，自1989年開始創立至今，屬於香港年度音樂盛事之一，陳奕迅曾獲得10次「最佳叱咤樂壇男歌手金獎」創下獲獎最多次數紀錄。據《香港01》報導，陳康堤奪「叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」，上台發表得獎感言時，逐一感謝台前幕後的團隊支持，當她特別提到要感謝「Eason」時，現場觀眾瞬間以為是在致敬父親，沒想到康堤隨即幽默澄清：「Not my dad.（不是我爸爸。）」這番出人意表的機智反應引發全場大笑。

報導指出，陳康堤在頒獎典禮現場演唱歌曲〈一律建議分手〉，展現出超越新人的穩健台風與淡定氣場，以21歲的新秀標準來看，其唱功獲得不少好評。然而，她演唱時被觀眾發現，背景音樂疑似出現「墊音」，混合了預先錄製好的歌聲，推測是製作單位為了確保在《叱咤》舞台的首秀能有最完美的呈現，而提供的保險手段。