吳品潔被禾浩辰求婚…前男友邱宇辰大方祝福！發聲：她是很好的女生

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，沒想到事隔兩年多，他在24日驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照，突如其來的聖誕節喜訊，讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀。對此，吳品潔的前男友邱宇辰（毛弟）也大方獻上祝賀。

▲禾浩辰求婚吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

禾浩辰在求婚當天穿了一身黑，吳品潔則是穿著寬鬆的白色上衣，他露出燦爛笑容下跪，輕輕握住準老婆的手，對方也回以甜蜜的笑容，小倆口深情對望洋溢著幸福氛圍，後續也透過經紀公司回應《ETtoday星光雲》，說道「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禾浩辰求婚吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

事實上，吳品潔在情定禾浩辰之前，曾在2019年大方認愛邱宇辰（毛弟），直到2020年傳出分手消息。如今，吳品潔與禾浩辰愛情修成正果，邱宇辰也大方獻上祝福，透過經紀人回應「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的很替她開心也很感動，真心祝福他們幸福開心」。

▲吳品潔、邱宇辰。（圖／翻攝自IG）

此外，禾浩辰與吳品潔自2023年8月大方認愛後，始終備受外界矚目。小倆口當初因被媒體捕捉到頻繁出入同棟住處而爆出戀情，他隨即透過經紀人霸氣認愛，「發展中，給我們一點空間」，展現對女方的呵護與擔當。巧合的是，禾浩辰、吳品潔、邱宇辰都有演出2018年開鏡的台劇《你有念大學嗎？》。