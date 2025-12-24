北車英雄母婉拒捐款！杜汶澤感佩「余媽媽也是英雄」…改捐1單位

記者陳芊秀／綜合報導

台北車站及中山商圈於12月19日晚間發生隨機殺人事件，57歲的余家昶奮不顧身制止嫌犯張文行兇而傷重不治，英勇事蹟令全台民眾動容。港星杜汶澤日前宣布將麵館1日收益捐給余家家屬，不過余媽媽已經婉拒捐款了。

▲北車隨機殺人案震驚全台，杜汶澤日前宣布麵館一日收益捐給余家家屬。（圖／翻攝自臉書）

杜汶澤透露，他先前透過秘書請託桃園市議員彭俊豪尋求家屬聯繫方式，得知余先生是龍潭人，而議員回覆：「他是彭石松里長的里民，其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」他得知後深受感動：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」 他認為在無助與黑暗的社會中，余家人的風骨如同點點光芒，令人由衷致敬。

▲余家昶的母親婉拒捐款，杜汶澤感佩「余媽媽也是英雄」。（圖／翻攝自小杜麵館Threads）

雖然家屬婉拒受贈，但杜汶澤表示會將這份善意轉化為實際行動。他宣布「小杜麵館」將把原本預計捐贈的款項，改以「余先生」的名義捐贈予「華山基金會」龍潭愛心天使站。杜汶澤強調，希望能透過這種方式延續余先生對社會的熱愛，並實質幫助桃園在地的弱勢人士。聲明最後，他也率領全體員工向這位英雄深深鞠躬致謝。

消息曝光後引發網友熱烈迴響，紛紛留言稱讚「余家人都有高尚的情操」、「余媽媽一定也是超級讚的長輩，他們用真正的大愛承受這一切，余先生精神必長留人間」。大批網友也力挺杜汶澤的真誠，感謝他為台灣社會帶來的正能量。此外，還有網友提議除了余先生外，也能關注誠品南西店前受傷倒下的蕭姓騎士，希望大家能接續這股善的力量，守護受難家庭。