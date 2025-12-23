SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN成員WOOZI在今年9月才剛以陸軍現役身份入伍，沒想到，近日卻傳出他疑似因遭上級施壓，透過關係邀請歌手無償演出。對此，軍方在23日做出回應，但仍遭網友砲轟。

▲WOOZI在9月才剛入伍。（圖／翻攝自X／pledis_17）

根據陸軍訓練所等相關單位於23日透露，一名隸屬陸軍訓練所的上士A，曾在今年9月間，向正在接受基礎軍事訓練的WOOZI提出私人請託，希望WOOZI能協助邀請一位婚禮歌手，為自己10月舉行的婚禮獻唱。由於WOOZI身分特殊，加上當時仍屬訓練兵階段，消息曝光後立刻引起熱議。

據了解，WOOZI確實依照A的請求，主動聯繫了一名知名抒情歌手B，並成功邀請對方在婚禮上「無償演唱祝歌」。相關人士指出，WOOZI在入伍前與A某並無任何私人交情，雙方僅是軍中關係。值得注意的是，目前WOOZI已被選為助教，與A同屬同一教育隊服役，這樣的身分關係，也讓外界更加擔憂是否存在權力不對等的問題。

▲WOOZI驚傳在軍中因被上級施壓，接受私人請託。（圖／翻攝自X／pledis_17）

對此，根據韓媒《朝鮮日報》報導，陸軍訓練所相關人士回應表示：「此事並非強迫，根據內部調查，WOOZI 也表示是出於好意才答應 A 某的請託，並未違法或違反規定。」針對外界質疑「對訓練兵而言，上級幹部的請求本身就可能構成壓力」，陸軍訓練所則解釋，這項請託是在為期六週的基礎訓練「接近尾聲時提出」，當時雙方已累積一定相處時間。

陸軍訓練所也說明，目前暫時不會對A進行懲戒，也不打算將其與WOOZI分開調離。軍方強調，現階段判斷此事「尚未達到需要採取懲處或調動的標準」。不過，作為改善軍中文化的一環，部隊已進行問卷調查，若後續發現其他不當對待或類似案例，將採取相應措施處理，以防止類似情況再次發生。

然而，法律界對此看法較為保留，有專家指出，訓練所幹部向訓練兵提出私人事務請求，本身就屬於「不當行為」。部分法律人士分析，若上級利用職務地位，要求訓練兵協助聯絡與職務無關的事項，恐涉及「濫用職權」。事件曝光後，也引來大量網友不滿，直言「怎麼可以對訓練兵提出這種請求」、「兩人還在同一個教育隊真的令人擔心」、「應該要嚴正懲處並分開服役」。