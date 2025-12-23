ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曹佑寧三度赴日宣傳！　一開飯店房門收「《KANO》永瀨正敏驚喜」

記者黃庠棻／台北報導

曹佑寧、劉修甫主演的《刺心切骨》12月在日本上映，日前2人特別前往東京宣傳，出席映後活動，永瀨正敏還特別送花到飯店給曹佑寧驚喜，日本知名雜誌《anan》將《刺心切骨》選為2025年推薦的電影之一，該雜誌的影評專欄撰稿人稻垣吾郎把新人獎給了劉修甫，同時也誇曹佑寧的表現出色。

▲曹佑寧(右)、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後活動。（圖／ASA agency提供）

《刺心切骨》日前到東京進行3天2夜宣傳之旅，曹佑寧和永瀨正敏因合作《KANO》建立好交情，因此曹佑寧一打開飯店房間就看到永瀨正敏送的花，卡片上還寫著「Welcome to Japan!! Taiwan is always close to my heart」，讓他非常感動「永瀨先生還是這麼的溫暖，倍感窩心，很想念他。」曹佑寧也馬上傳訊息謝謝他。

▲曹佑寧(右)、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後活動。（圖／ASA agency提供）

《刺心切骨》在東京舉行2場映後活動，門票秒殺銷售一空，還有台灣粉絲搭機前往，這是曹佑寧繼《KANO》、《夏日檸檬草》後，第3次赴日宣傳，聽到觀眾的掌聲讓他很感動「開心見到好久不見的日本粉絲。」劉修甫是第一次到日本宣傳，既期待又緊張，因為工作模式和台灣很不同，上台前曹佑寧也特別搭著他的肩，安撫他的緊張情緒。

日本知名女性雜誌《anan》選出2025年48部推薦電影，其中一部就是《刺心切骨》，該專欄的影評作家稻垣吾郎連續兩期都提到《刺心切骨》，在2475期中將新人獎給了劉修甫，這是他唯一給的演員獎項。

評語是「僅憑一雙眼睛完美的詮釋內心的動盪與苦惱，實在令人讚嘆。」並提到「他帶著憂鬱氣息的眼神流露出一種轉瞬即逝的脆弱感，只要他站在那裡，便能自然地吸引所有人的目光。在每一個瞬間，他都能用眼神完整地表達當下的情感。特別一提，飾演哥哥的曹佑寧也表演的非常出色。」

▲曹佑寧(右)、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後活動。（圖／ASA agency提供）

在下一期的雜誌中，稻垣吾郎詳細介紹《刺心切骨》，提到「這是一部充滿心理懸疑與娛樂性的作品。隨著故事推進，觀眾的立場與感受不斷被翻轉，情緒也跟著左右搖擺。劇情描寫得非常細膩，情感層層堆疊，每天的生活、日常的對話，看似平凡，卻慢慢顯露出不協調與裂痕。弟弟的情感描寫尤其出色，他一邊相信哥哥，一邊又被現實逼迫去懷疑，那種動搖、痛苦與掙扎，被非常細膩地刻畫出來。觀眾也會隨著弟弟的視角，不斷在「相信」與「懷疑」之間來回。」

在曹佑寧、劉修甫的表現方面，稻垣吾郎寫道「飾演哥哥的演員以冷靜而壓抑的表情，成功展現角色的複雜性。而弟弟的演出則極為真摯，那雙帶著憂鬱的眼睛，讓人只要看著他，就會被吸引。兄弟之間的互動、沉默、對話，每一個細節都充滿張力，即使沒有激烈衝突，卻讓人感到強烈的不安。這是一部看完後，會讓人反覆思考『信任是什麼』、『家人是什麼』的作品。」

曹佑寧、劉修甫此行收獲滿滿，工作之餘也趁機逛逛東京血拼，曹佑寧買了很多生活用品和零食；劉修甫逛了藥妝店和麵包店，買到行李箱不夠裝。不過他們最開心的還是能在日本映後活動中與粉絲面對面接觸，希望有更多人能喜歡《刺心切骨》。

