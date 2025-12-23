送尪6萬電腦挨酸「開保時捷買不起」　瑀熙回擊：我們不是暴發戶

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月嫁給圈外男友，同年9月生下兒子「小布」，日前開心發文宣布懷上第二胎。平時會透過社群記錄日常的她，今（23）日在IG限動中透露，日前開心分享送給老公一台價值約6萬元的電腦當作禮物，沒想到這份心意卻意外引來酸民冷嘲熱諷，讓她感到相當無奈。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙透露，有網友留言質疑她：「開保時捷的人買不起6萬電腦？」甚至認為以男方的用車等級，應該要買更高階的設備。對此，瑀熙忍不住吐露無奈心聲，強調夫妻倆並非外界想像的暴發戶，每分錢都是辛苦賺來的血汗錢。她直言生活開銷本來就是「有些會花多，有些要省」，並反問如果不懂得理財規劃，「不然買車子、房子的錢怎麼來的？」

▲瑀熙送老公電腦結果被網友酸。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

除了解釋消費習慣，瑀熙也針對網友對於車子歸屬的刻板印象做出回應。她觀察到在許多留言中，絕大多數的人會先入為主地認為「車子一定是男人買的」，似乎難以相信女性有能力獨自負擔買車。面對這些質疑，她直言：「還是會有人不相信車子我買的。」她也感嘆表示，「只能說這社會對有能力的女生還是蠻嚴苛跟不信任的。」

▲瑀熙回應網友的質疑。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

為了證明自己，瑀熙更翻出去年生產前兩天的影片，當時即便臨盆在即，她依然從早工作到晚。她回憶當時挺著孕肚，雖然覺得自己看起來又胖又醜，但只要有廠商願意給工作機會，她都抱持著感激的心全力以赴，自嘲自己根本就是「工作的牛馬」。最後，瑀熙自信地強調，「我就算沒有結婚沒有老公，也可以自己活得好好的。」不過話鋒一轉，她也感性向老公告白，感謝對方的出現，「讓我的人生提升到另一個層次」，讓她擁有更多的快樂與幸福。