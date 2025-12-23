KID為愛妻慶生「懷疑娶到一輩子廉價勞工」　驚覺暗示：生三寶？

記者蔡宜芳／綜合報導

男星KID（林柏昇）在2022年迎娶圈外女友Rita，婚後育有一對子女。他23日在社群上傳影片為老婆慶生，也寫下對女方的真摯告白，對於老婆為家庭的付出相當感激，還幽默笑說「一度懷疑是不是娶一輩子的廉價勞工」。

▲KID和Rita育有一子一女。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

KID表示，最近他和Rita的分工相當徹底，呈現「男主外、女主內」的狀態，連睡覺、起床時間都不太一致，但能明顯感受到彼此都在為家庭無限輸出，他也直言：「雖然累，但真的無比幸福。」

KID感性提到，老婆為家庭付出的程度，早已不是三言兩語能形容，從對孩子無微不至的照顧，到對長輩的貼心關懷，甚至一肩扛起家中戶長的角色，讓他忍不住想說：「我都一度懷疑我到底是不是在娶一輩子的廉價勞工。」玩笑歸玩笑，他也強調，老婆一路以來給了他滿滿的支持，讓他不需要為家中大小事擔心，是珍貴的依靠。

談到今年為Rita慶生，KID坦言過得相對平淡，但當他拿著生日蛋糕走向老婆時，內心還是湧上滿滿感謝與肉麻的話語，「但是怕場面太過煽情，我還是努力的給他吞下去，切完蛋糕，吃完蛋糕。」他也提到，本來打算一起看電影，卻因隔天一早要工作，最後還是先去睡覺，「在去睡覺前，還是有說了幾句愛你生日快樂抱抱親親，因為愛真的要及時，我是真的溢出來了。」

▲KID為愛妻慶生。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

KID還幽默補充說，老婆預約了高級燒肉餐廳「私犇」當生日大餐，讓他一頭霧水、腦中小劇場狂開，直說：「請問我該注意什麼嗎？我讓老婆想逃？還是可以解釋成，生牛三寶…」而Rita則感性回覆說：「我們真的都是用生命在照顧這個家，也好感謝上帝賜給我們2隻可愛的天使寶寶。雖然會懷念以前只有兩個人自由自在的過日子，但我ㄧ定會把這份期待留在下半輩子並且陪你到老哦～」