才爆＆TEAM助陣《2026紅白》！　Lulu預告國際嘉賓線索：真的厲害

記者孟育民／台北報導

一年一度除夕夜最大盛事，台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將於115年1月31日（六）在台北小巨蛋登場，並將於115年2月16日（一）於台視播出。今（23）日舉行主持人亮相探班，本屆主持人Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉，以及特邀嘉賓「TRASH」，特地現身一日限定的「紅白早餐店」，呼應今年主題「臺灣感性」，分享對家鄉與本土文化的深刻情感，期盼讓國際看見臺灣的美好人事物。

▲《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將開跑。（圖／記者周宸亘攝）

今年為Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉第三度攜手合作主持，表示從原先的戰戰兢兢，到現在逐漸培養出默契，甚至可以互相開玩笑，依舊期望帶給大家滿滿的驚喜。先前《ETtoday》掌握消息，《紅白》今年邀到日本人氣團體&TEAM助陣，不過官方尚未正面回應，黃偉晉今也透露亮點，笑說：「保守估計會有國際嘉賓！」

Lulu接著預告線索：「真的是厲害的，也是有上過很多國際舞台的嘉賓。」黃偉晉則表示該團體的歌自己不會跳，Lulu立馬笑說：「這樣大家會以為是陳漢典，提示錯誤。」

▲Lulu預告國際嘉賓線索。（圖／記者周宸亘攝）

而金曲樂團TRASH今日除了擔任「早餐店帥哥」之外，更成為「臺灣感性」的推廣大使，並將四度登上《紅白》舞台，搶先透露將會演唱最新專輯的歌曲，期待每年都能帶來不同的驚喜，以最本土、最生猛的能量點燃全場氣氛，直呼：「每一次來到《紅白》，就是要讓大家High起來！」

▲TRASH將帶來超炸演出。（圖／記者周宸亘攝）

