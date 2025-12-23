申敏兒「頭頂供養米」苦求菩薩救金宇彬！　法師婚禮證詞揭最美愛情

記者田暐瑋／綜合報導

金宇彬與申敏兒在20日舉辦非公開婚禮，長跑10年的兩人終成眷屬，讓許多粉絲都超感動，婚禮由淨土會的法輪法師主持，大師透露小倆口一直以來默默做公益，甚至在金宇彬罹癌後，申敏兒為了替男友祈福，「頭頂著供養米」到菩薩像前祈禱，讓人感動不已。

▲申敏兒金宇彬婚禮照曝光。（圖／翻攝自公司）



法輪法師和金宇彬及申敏兒淵源深厚，金宇彬特地邀起法師擔任婚禮見證人，他表示，金宇彬在罹癌期間，通過與法輪法師的諮詢獲得了精神上的幫助，而申敏兒在照顧金宇彬的過程中，也從法師的安慰中得到了極大的力量。

在結婚之前，兩人向公益機構捐贈了共計3億韓元，法輪法師提到，申敏兒從10年前就持續資助貧困兒童及脫北者，「宇彬先生曾因健康狀況不佳而經歷困難，敏兒小姐曾頭頂著供養米前往慶州南山觀世音菩薩前，跨越宗教界限共同祈禱。」意外曝光了申敏兒的深情舉動，讓許多網友相當感動。

陪同醫院治療

申敏兒多次親自陪金宇彬進出醫院，接受3次化療與35次放射治療，粉絲目擊她全程守護，從不缺席。

推掉工作專心照顧

罹癌期間，申敏兒暫停演藝活動長達1至2年，推掉大量工作機會，全心陪伴金宇彬度過低谷，不離不棄成為他精神寄託。

低調守護不賣苦情

申敏兒選擇默默站在身邊，避免高調宣傳，面對外界揣測僅以行動支持，讓金宇彬安心復原。