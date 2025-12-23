高毓璘等美女主播齊心捐鞋　把愛送給非洲小孩「送鞋救命」

記者葉文正／台北報導

三立集團長期關注國際、弱勢議題，今年更設立了永續辦公室，要運用議題的影響力帶動公共價值，轉化為持續推動改變的力量。聖誕節前夕，三立集團號召全體公司同仁，與舊鞋救命協會一同匯聚愛心資源，共同響應「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」活動。並且秉持媒體核心價值、推動倡議ESG的精神，from SET, to the world，送愛到非洲。

▲主播相振為(左起)高毓璘、朱培滋、黃家緯與李文儀。（圖／三立提供）

今日活動中，三立新聞主播李文儀、朱培滋、高毓璘、黃家緯、相振為等，及舊鞋救命協會創辦人楊右任都出席。新聞部副總經理白舒樺表示，《三立新聞》多年來持續在歲末發起公益行動，盼善用媒體影響力，將關注與資源送往被忽略的角落。此次攜手「舊鞋救命」協會合作，源於2018年《三立新聞》便曾深入非洲拍攝相關專題，親眼見證孩童缺鞋的困境，也促成從報導走向實際行動的連結。她強調，「今年我們從第三視角的報導者，進階到付諸行動的實踐者，《三立新聞》發動集團各部門協力募鞋，目標2000雙，讓這份善的循環飄洋過海落地非洲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高毓璘終於把兒子的愛鞋捐出。（圖／三立提供）

舊鞋救命創辦人楊右任說當年採訪完後幾個月，三立新聞紀錄過的非洲小男孩就因為有鞋子穿而痊癒了，現在已經在念書了。同時，三立藝人亮哲、林佑星、羅巧倫、演員培訓的新星演員們等人，也在藝能事業部黃毓棠副總的響應下捐出百雙鞋。

▲朱培滋擔任代言人。（圖／三立提供）

三立新聞《消失的國界》採訪團隊過去深入非洲報導時震驚發現，「沒有鞋子穿」在當地竟可能成為致命危機。東非地區多為黃沙土地，土壤中潛藏名為「沙蚤」的寄生蟲，赤腳行走時容易鑽入皮膚產卵，引發嚴重感染，甚至必須截肢，成為威脅當地孩童生命的重要原因之一。

▲三立演員江宏恩(左起)、謝承均、中間是舊鞋協會工作人員、馬幼興與李睿紳也捐鞋。（圖／三立提供）

新婚不久的主播朱培滋擔任「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」活動公益大使，之前有去巴西當過交換學生，當時也去過貧民窟，了解到沒鞋子穿是多麼不幸，很多病毒都是從腳入侵的，一雙好的鞋子，能讓他們走得更遠，暢行無阻，也更安全。這次朱培滋個人也捐出十雙鞋，一起共襄盛舉，她表示這些鞋都具有回憶，自從結婚後，現在對這類關懷會更有感觸，「自己過得好幸福，能多做就多做一點。如果這些小朋友穿了鞋能平安長大，這些是一件好事。」

主播李文儀分享，自己與「舊鞋救命」的緣分可追溯至八年前，當時看到相關行動深受感動，便主動號召朋友捐鞋送往泰山倉庫。2023年她前往非洲索馬利蘭出差，親眼見到因連年旱災造成上百萬難民流離失所，許多孩子赤腳行走在滿布碎石、甚至有毒蠍的泥土地上，一家近十口人擠在狹小帳篷中，一天僅能吃上一、兩餐，讓她更深刻感受到生活在台灣的幸福。

主播高毓璘分享，感謝這次捐贈活動，讓她能帶著愛買鞋的兒子一起整理鞋櫃。孩子成長快，許多鞋子只穿過幾次卻已不合腳，她便挑選出仍乾淨、實穿的球鞋捐出，這次她特地帶著兒子一起整理鞋櫃，同時向孩子說明這些物資能幫助誰、為什麼重要。她說當時要捐出兒子一年多前穿過兩次的球鞋，當時他一直不願意捐那雙，後來高毓璘給兒子看影片，兒子看後說好可憐，才答應捐出，送出時兒子還一直摸，就像送出自己的寶貝。高毓璘認為這不只是捐鞋，更是一堂讓孩子學會把消費轉化為愛心的生命教育課，既有意義，也讓鞋櫃「輕鬆又開心」。