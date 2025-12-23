蕭煌奇表演「褲子拉鍊忘記拉」渾然不知！　台下觀眾看光糗翻天

記者孟育民／台北報導

金曲歌王蕭煌奇將在明（24）晚《2025苗栗耶誕城》主題音樂會《Chill爆之夜》壓軸登場，他掛保證一定會讓歌迷大飽耳福：「我一定會準備大家耳熟能詳的歌，如果觀眾很熱情，我會開放點歌，到時候想聽什麼歌，只要我會唱，我就會盡量唱到大家滿足為止！」

▲蕭煌奇擔任明天《2025苗栗耶誕城》壓軸嘉賓。（圖／中天電視提供）

蕭煌奇跨足歌唱、創作、戲劇、主持堪稱全方位藝人，但讓他覺得最具挑戰的領域就是演舞台劇，而演出經歷豐富的他，自爆常在舞台上鬧笑話：「我在演出前會先去上洗手間，有時候拉鍊會忘記拉，經過台下的觀眾提醒後，經紀人或助理才來跟我說『你的拉鏈忘記拉了』，常常會發生這種有趣的事。」

▲蕭煌奇分享出糗經歷。（圖／中天電視提供）



蕭煌奇出道23年來也曾經歷低潮：「每個階段遇到困難一定都有，但我只是告訴自己繼續堅持不能放棄，因為遇到困難的時候，它就是給你一個助力，讓你知道有很多事情，就是因為有這些困難，你才能夠站得更好、活得更好。」面對挫折他也用正能量看待：「在每個階段遇到困難都是我生活的養分，我會覺得唱歌是一個非常開心的事情、創作是一個非常喜悅的事情，這些事情對我來說，我都會繼續堅持下去。」