五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

▲▼阿信踩空跌落2米高舞台 。（圖／翻攝自微博）

▲阿信踩空跌落2米高舞台 。（圖／翻攝自微博）

記者翁子涵／台北報導

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信今晚（22日）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，不料五月天阿信唱到一半，卻突然踩空跌落2米高舞台，瞬間讓全場歌迷驚叫不已，F3也緊急中斷演出，衝上前去關心，經過快一分鐘後，五月天阿信也再度重回舞台，強忍疼痛敬業拿起麥克風開唱，讓全場心疼不已。

▲▼ 阿信發文報平安。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 阿信跌落舞台後發文報平安。（圖／翻攝自微博）

阿信稍早在threads發文的分類寫道：「我很好。」更轉發粉絲拍下他跌落舞台後，一一被F3親臉頰安慰的影片，打趣寫道：「搜集完整了，film from 大吉。」以幽默方式向擔心他的粉絲報平安，粉絲也紛紛湧入留言關心：「別嘴硬、別逞強。」、「真的沒事嗎？」、「是不是有撞到頭？這幾天要多注意。」

F3和五月天阿信今晚舉辦第4場演出，沒想到唱到《離開地球表面》時，阿信腳不慎踩空，踉蹌跌落2米高舞台，背部更是重重撞擊舞台機關，驚險場面，讓全場歌迷驚聲尖叫，嚇到驚魂未定，言承旭、吳建豪、周渝民也第一時間中斷演唱，緊急衝上前關心，經過快一分鐘後，五月天阿信也再度重回舞台，強忍疼痛敬業拿起麥克風開唱，讓全場心疼不已。

眼尖網友也發現，阿信的手滿是傷痕、手指也濺血，對於驚魂意外，相信音樂緊急回應：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」
 

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前10

五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

1小時前10

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

1小時前25

北捷恐攻後再起騷動　女星目睹黑衣男狂喊「要找張文」乘客嚇壞

2小時前0

《獻魚》女星遭爆「佔走丞磊前排座位」　親回應：初來乍到也不敢

2小時前2919

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

2小時前22

五月天阿信上海開唱跌落舞台！　F3緊急關心「手流血敬業繼續唱」

3小時前44

炎亞綸首談私密影像外流風波！爆當年「雲端遭駭」內幕　還原身心俱疲過程

3小時前20

葛仲珊消失9年內幕曝光！　「五官離奇失能」揭真實病因

3小時前0

法國影帝「心臟停止跳動17分鐘」險死　被醫警告仍堅持赴格陵蘭島

3小時前58

丟丟妹「心臟劇痛」送急診！　直播消失4天曝病況：比生小孩還痛

