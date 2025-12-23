五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

▲阿信踩空跌落2米高舞台 。（圖／翻攝自微博）



記者翁子涵／台北報導

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信今晚（22日）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，不料五月天阿信唱到一半，卻突然踩空跌落2米高舞台，瞬間讓全場歌迷驚叫不已，F3也緊急中斷演出，衝上前去關心，經過快一分鐘後，五月天阿信也再度重回舞台，強忍疼痛敬業拿起麥克風開唱，讓全場心疼不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 阿信跌落舞台後發文報平安。（圖／翻攝自微博）



阿信稍早在threads發文的分類寫道：「我很好。」更轉發粉絲拍下他跌落舞台後，一一被F3親臉頰安慰的影片，打趣寫道：「搜集完整了，film from 大吉。」以幽默方式向擔心他的粉絲報平安，粉絲也紛紛湧入留言關心：「別嘴硬、別逞強。」、「真的沒事嗎？」、「是不是有撞到頭？這幾天要多注意。」

F3和五月天阿信今晚舉辦第4場演出，沒想到唱到《離開地球表面》時，阿信腳不慎踩空，踉蹌跌落2米高舞台，背部更是重重撞擊舞台機關，驚險場面，讓全場歌迷驚聲尖叫，嚇到驚魂未定，言承旭、吳建豪、周渝民也第一時間中斷演唱，緊急衝上前關心，經過快一分鐘後，五月天阿信也再度重回舞台，強忍疼痛敬業拿起麥克風開唱，讓全場心疼不已。

眼尖網友也發現，阿信的手滿是傷痕、手指也濺血，對於驚魂意外，相信音樂緊急回應：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」

