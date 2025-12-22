阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

記者蔡宜芳／綜合報導

F4在7月睽違多年夢幻合體，但朱孝天隨後卻與團隊撕破臉，未參與新歌及巡演。而阿信近日親自領軍帶「F3」言承旭、周渝民和吳建豪到上海舉辦演唱會，到了22日最後一場演出，阿信也提到了朱孝天，感言內容引發討論。

▲言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信到上海舉辦演唱會。（圖／相信音樂提供）

阿信表示，自己過了今晚，就會回到五月天，這也可能是他最後一次和F3開唱，「我知道，這不是所有人最期待的畫面，但這是我能為你們呈現最好的風景。」他在感言中，分別向言承旭、周渝民、吳建豪和柴智屏致謝，並提到朱孝天說：「也感謝暫時未能赴約的Ken。」而他用「暫時」一詞也引網友大讚「很體面」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿信在22日的演唱會感言中提到朱孝天。（圖／相信音樂提供）

此外，阿信也提到，自己這個一個多月以來，一共唱了22場演唱會，真的是用盡所有夾縫中的時間和能力，但他覺得很榮幸也很開心。對於為何參加F3的演唱會，阿信說，因為自己不忍心讓四面台始終空著一個角落，「不忍心讓這三個人承受所有壓力，更不忍心讓等待了二十年的你們希望落空。2025也許不是你生命中最好的那一年，但是是他們重新回到你生命裡的這一年。」一番話令粉絲動容。