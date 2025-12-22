從小看他長大…陳漢典瞞婚訊「親自道歉」　洪都拉斯揭20年私交！

記者黃庠棻／台北報導

謝瓊煖、洪都拉斯、陳仙梅、藍葦華、吳皓昇、蘇晏霈、曾智希、曾子益、陳志強、郭忠祐、李沛綾、潘奕如、范瑞君、王耿豪、吳鈴山、張倩、吳政澔、黃尚禾、李運慶、羅子惟、宮美樂、王晴、胡鴻達、于浩威、馬國弼、張世賢、徐千京、黃子玲、黃靖雅今（22日）一同在林口出席最新八點檔《豆腐媽媽》的首映會，該劇聚焦在「萬家」製作的豆腐店，由謝瓊煖、洪都拉斯飾演家中大家長。

▲最新八點檔《豆腐媽媽》舉辦首映會。（圖／民視提供）

洪都拉斯這次在《豆腐媽媽》中飾演「萬家」豆腐店的大家長，在片中像是得到「中年人的更年期」一樣要時常碎碎念，他笑說幸好平常上節目有在練，只要攝影機一打開就會講話，但坦言自己私底下在家其實是很安經、部講話的。

▲謝瓊煖、洪都拉斯。（圖／民視提供）

現年60歲的洪都拉斯在演藝圈出道多年，與陳漢典從《全民大悶鍋》時期就是戰友，坦言自己一定會去參加對方與Lulu的婚禮，同時分享陳漢典親自當面開口邀請他參加，笑說「我們是兄弟關係，可以直接問要包多少」，雙方認識超過20年，他也是一路見證對方從大學、選秀就努力到現在的前輩。

不僅如此，洪都拉斯近期也與陳漢典、Lulu一起合作舞台劇《明星養老院》，雖然感情很好但雙方的交往，他始終被瞞在鼓裡，直到陳漢典、Lulu公佈婚訊的那一天他才知道喜訊，開玩笑怒吼「他把我當外人啊」，同時也透露陳漢典當面向他道歉、說對不起，他也分享「我們都已經在排戲了還是完全不知道、看不出來」，可見小倆口的感情藏得有多深。

▲洪都拉斯完全不知Lulu與陳漢典的喜訊。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）