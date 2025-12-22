陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，6月登記結婚，並在4個多月後證實懷孕，喜獲大批粉絲祝福。夫妻倆21日補辦婚宴，身為曾是樂天女孩的她，也邀請了大批昔日夥伴來喝喜酒，現場可說滿是「嬌」點。

▲有不少啦啦隊女孩參加陳詩媛的婚宴。（圖／翻攝自Instagram）



從啦啦隊女孩的Instagram限時動態中，可以看到陳詩媛特地準備「樂天」的桌次，陳伊、巫苡萱、卉妮、沈珈妤（舊名：凱伊）、琳妲、楊曉帆、熊霓、曲曲、筠熹和林穎樂都有到場，已經離開樂天的沐妍、心韻和陳慧慧等人也都有出席獻上祝福，顯見她的好人緣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳詩媛特地準備「樂天」的桌次。（圖／翻攝自Instagram）



有趣的是，陳詩媛邀請的5位伴娘中，其中兩位則分別是樂天女孩宋宋、以及改當富邦悍將啦啦隊的禾羽（舊名：張雅涵），禾羽最終是接到捧花的人，但她的第一反應相當幽默，「哪裡領新郎？」意指自己首先要有交往對象。

▲宋宋和禾羽當伴娘，最終由禾羽驚喜接到捧花。（圖／翻攝自Instagram）



事實上，陳詩媛與王齊麟的這場婚宴充滿歡笑和淚水。訴說誓言時，她感性細數兩人的平凡又幸福的日常，感謝對方總是用盡方法找到她、將生活佈置成她喜歡的樣子。因此，她承諾願意陪伴老公走下去，「謝謝你一起接住了我，和我一起站在這裡，謝謝你成為我人生中的夥伴、孩子的爸，永遠的愛人。」

▲▼陳詩媛和王齊麟婚宴眾星雲集。（圖／翻攝自Instagram）



王齊麟也暖心告白：「我很肯定妳就是我要牽手一輩子的人，我不是很完美，我有時候很愛亂生氣，妳總是用妳的耐心陪我變更好的人。不管我輸球、贏球、迷惘，妳都能接住我的情緒，給我一個溫暖的擁抱，我也謝謝妳為我付出很多，因為有妳讓我學會什麼是責任，也讓我知道什麼是一個家，從今天開始我承諾，無論在順境逆境我都會珍惜妳，在妳需要成為妳最堅強的後盾，從今天起妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆。」