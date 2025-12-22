福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

記者潘慧中／綜合報導

福原愛證實再婚懷孕的喜訊曝光後，讓不少粉絲都很替她開心。受訪時提到現任老公，她坦承就是過去幾年一直陪伴在身邊、曾被日媒拍到的「橫濱男」A先生。對於外界始終霧裡看花的感情時間軸，她也首度正面澄清，並強調兩人是在2021年底、她與前夫江宏傑正式離婚後，才確立了戀愛關係。

▲福原愛澄清是和江宏傑離婚後才與A先生交往的。



福原愛向《女性Seven》透露，起初和A先生並沒有特別執著於一定要結婚，而是達成共識，以彼此信任的「人生夥伴」模式互相扶持、共同生活。

▲福原愛本來沒打算再婚。



至於從「夥伴」決定步入婚姻的關鍵轉折，福原愛坦言其實是來自於A先生家人的溫暖支持。她表示，是A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」的建議，這份包容讓她深受感動，才開始認真思考再婚的可能性，最終決定與A先生修成正果，攜手共組新的家庭。

▲福原愛證實再婚且懷孕了。



回首這段感情路，福原愛感慨地表示：「連我自己都對現在的狀況感到驚訝。」她坦言，在與A先生交往初期，其實完全沒有想過會再次走入婚姻，但更驚喜的是，兩人如今不僅成為了夫妻，還即將迎來家庭新成員，讓她非常開心，也準備好迎接人生的下一階段。