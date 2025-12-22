快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

記者潘慧中／綜合報導

福原愛2021年與江宏傑結束5年婚姻後，她近日接受日媒採訪時坦言，已經在夏天和之前被拍到的橫濱男子登記結婚，不久後就懷上孩子，而這也是她第一次在日本生產，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝……不過，能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心。」

▲福原愛證實再婚懷孕。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）



福原愛向《女性Seven》坦言，周遭的人常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此，原因是這將是她第一次在日本生產，「醫院的流程和台灣完全不同，讓我感到相當困惑。」

不只這樣，福原愛還透露當初和這位橫濱男子交往的時候，完全沒想過再婚，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝……不過，能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心。」

▲福原愛2021年與江宏傑結束5年婚姻。（圖／翻攝自Instagram／chiang_hung_chieh）



事實上，福原愛當初傳出不倫風波的對象，正是這位橫濱男子。然而，如今再婚的她鄭重解釋，是在和江宏傑正式離婚後，才和橫濱男交往的。但針對當初的風波，她仍想向橫濱男的家人與自己的家人道歉，「真的對大家造成了非常大的困擾。」