ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy「2025年是艱難的一年」
李多慧代言世界冠軍級公益麵包
三上悠亞濕身解放比基尼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

福原愛 玖壹壹 春風 歐陽靖 詹姆士蘭森 蕭淑慎 楊惠絜 許允樂

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

記者潘慧中／綜合報導

福原愛2021年與江宏傑結束5年婚姻後，她近日接受日媒採訪時坦言，已經在夏天和之前被拍到的橫濱男子登記結婚，不久後就懷上孩子，而這也是她第一次在日本生產，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝……不過，能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心。」

▲▼福原愛卸下客座副教授職務「4年僅現身2次教課」。（圖／翻攝自Instagram／aifukuhara9113）

▲福原愛證實再婚懷孕。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

福原愛向《女性Seven》坦言，周遭的人常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此，原因是這將是她第一次在日本生產，「醫院的流程和台灣完全不同，讓我感到相當困惑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只這樣，福原愛還透露當初和這位橫濱男子交往的時候，完全沒想過再婚，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝……不過，能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心。」

▲福原愛2021年與江宏傑結束5年婚姻。（圖／翻攝自Instagram／chiang_hung_chieh）

事實上，福原愛當初傳出不倫風波的對象，正是這位橫濱男子。然而，如今再婚的她鄭重解釋，是在和江宏傑正式離婚後，才和橫濱男交往的。但針對當初的風波，她仍想向橫濱男的家人與自己的家人道歉，「真的對大家造成了非常大的困擾。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

福原愛

推薦閱讀

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

1小時前

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

2小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

12/20 19:01

歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭：現在覺得很讚

歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭：現在覺得很讚

9小時前

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

16小時前

許允樂冬至曝「媽煮紅豆湯圓寵女婿」　李玉璽甜回1符號閃爆

許允樂冬至曝「媽煮紅豆湯圓寵女婿」　李玉璽甜回1符號閃爆

10小時前

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

44分鐘前

美魔女教唱天后席開80桌！　白冰冰現身助陣秒被包圍

美魔女教唱天后席開80桌！　白冰冰現身助陣秒被包圍

11小時前

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

1小時前

陳詩媛講誓詞淚崩！細數過往「感性告白」　王齊麟承諾：此生唯一的老婆

陳詩媛講誓詞淚崩！細數過往「感性告白」　王齊麟承諾：此生唯一的老婆

13小時前

楊丞琳見台灣粉絲哭了！　淚喊「沒有偏心」：你們永遠在我心中

楊丞琳見台灣粉絲哭了！　淚喊「沒有偏心」：你們永遠在我心中

11小時前

三上悠亞濕身解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇上圍

三上悠亞濕身解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇上圍

15小時前

熱門影音

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉

MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉
MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人

孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人
納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD
MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

看更多

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

餐廳厭童一直嫌！2歲兒被唸到「自己道歉」　秦綾謙心痛：好憋屈

44分鐘前518

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

1小時前46

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

1小時前1

12月22日星座運勢／牡羊正偏財雙贏！魔羯公司加薪　天秤賣方大賺一筆

1小時前3159

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

2小時前72

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

2小時前20

唐綺陽運勢／巨蟹感情慎防第三者！金牛遇年輕桃花 獅子需找回幽默感

9小時前20

齊藤壯馬全新造型亮相台北　「髮型不受控」幽默：化妝師一定想衝來

9小時前34

歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭：現在覺得很讚

10小時前33

許允樂冬至曝「媽煮紅豆湯圓寵女婿」　李玉璽甜回1符號閃爆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／福原愛宣布再婚懷孕！
    1小時前5852
  2. 《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！
    2小時前122
  3. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    12/20 19:012630
  4. 歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭
    9小時前64
  5. 蕭淑慎解放深V開到肚臍！　重現20年前金鐘戰袍
    16小時前107
  6. 許允樂冬至曝「媽煮紅豆湯圓寵女婿」
    10小時前63
  7. 福原愛本來沒想再嫁！
    44分鐘前415
  8. 美魔女教唱天后席開80桌！　白冰冰現身助陣秒被包圍
    11小時前4
  9. 女團成員范姜又恩「被公司列3罪狀」
    1小時前85
  10. 陳詩媛講誓詞淚崩！細數過往「感性告白」　
    13小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合