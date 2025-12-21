齊藤壯馬全新造型亮相台北　「髮型不受控」幽默：化妝師一定想衝來

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣聲優兼歌手齊藤壯馬21日在Zepp New Taipei開唱，本場演出不僅是他的首次海外公演，也是他第一次在Live House舉辦個人演唱會。他率領完整的樂團編制，憑藉極具表現力的歌聲與精湛的吉他技巧，為台灣歌迷帶來一場視覺與聽覺雙重震撼的感官饗宴。

▲齊藤壯馬在台演出圓滿落幕。（圖／好玩國際提供）



演唱會上，齊藤壯馬帶來了最新專輯《Nuance》中的新曲等多首曲目。在首次 MC 環節中，他親切地用中文向大家打招呼：「大家晚安，我是齊藤壯馬！」瞬間點燃全場熱情，尖叫聲此起彼伏。他感性地表示，在Live House與樂團共同演奏的音質質感非常特別，從彩排階段就能感受到「與音樂同頻呼吸」的喜悅，並呼籲歌迷：「請盡情燃燒，大聲地為我喝采吧！」

談話環節時，齊藤壯馬幽默地分享團隊成員們「每個人都很有個性、節奏感獨特」的一面。他透露在開演前曾提議拍影片，結果團員們都專注於各自的準備工作，讓他一個人在原地等待，這段小插曲引發全場笑聲。他指出，這種放鬆的氛圍與高度專業的融合，正是這個團隊最大的魅力，他也希望能將目前樂團最成熟的演奏實力呈現給大家。

配合本次巡演主題「Nuance Colors」，他也以全新視覺造型亮相，提到內層染與空氣感瀏海的新髮型，他調皮地開玩笑說：「現場熱氣太驚人了，化妝師現在一定很想上台來幫我擦汗。」展現出平易近人的一面。

安可曲表演完〈Date〉後，齊藤壯馬坦率地分享了內心的感受。在演出尾聲，他透露了「Team Saito Soma」的未來規劃，表示希望在 2026 年增加現場演出的頻率。

隨著演唱會進入尾聲，歌迷都捨不得結束，齊藤壯馬深情詢問台下歌迷：「今後你們會願意跟隨我嗎？還是願意與我並肩同行呢？」全場歌迷以巨大的歡呼聲給予熱烈回應。最後，他與樂團成員併排站立，放下麥克風大聲致謝：「謝謝大家！」並承諾「一定會再回來」。這場令人難忘的夜晚，在溫暖的餘韻中圓滿落幕。