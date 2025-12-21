陳詩媛講誓詞淚崩！細數過往「感性告白」　王齊麟承諾：此生唯一的老婆

記者孟育民／台北報導

連兩屆奧運拿下男雙金牌的台灣羽球名將王齊麟，21日將與愛妻「十元」陳詩媛在萬豪酒店補辦婚宴，席開60桌，兩人在演藝圈人緣極佳，包括，綜藝大哥徐乃麟、曾國城以及六月、李易夫妻，還有聶雲、戴愛玲、品冠、謝承均等人都道場祝賀。小倆口在唸出結婚誓詞時，都忍不住淚水，場面相當感人。

▲▼王齊麟、陳詩媛婚禮，誓詞相當感人。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳詩媛感性告白王齊麟，話都沒說完就忍不住落淚，她說：「最夢幻就是我們的身高差，但因為這個身高差，我總是在人群中很輕鬆找到你，雖然你常常看不到我，但你會用盡方法找到我，撐住我的手，我喜歡你總是大聲呼喊我的名字，喜歡你到哪都會佈置成我喜歡的樣子，喜歡你興奮分享走過的路，喜歡第一次我們一起看電影看數碼寶貝偷哭的你，喜歡和你排隊吃一碗麵，也能放棄客滿餐廳，去隨便吃的我們，你讓我相信愛是流動的，喜歡那些我們微小又平凡的日常。」

她最後堅定對著王齊麟說，願意陪伴對方攜手走下去，「你是我的目標，也是我的責任，我的願望變成你的動力，謝謝你一起接住了我，和我一起站在這裡，謝謝你成為我人生中的夥伴、孩子的爸，永遠的愛人。」

▲陳詩媛告白王麒麟。（圖／讀者提供）

王齊麟則暖心告白：「我很肯定妳就是我要牽手一輩子的人，我不是很完美，我有時候很愛亂生氣，妳總是用妳的耐心陪我變更好的人。不管我輸球、贏球、迷惘，妳都能接住我的情緒，給我一個溫暖的擁抱，我也謝謝妳為我付出很多，因為有妳讓我學會什麼是責任，也讓我知道什麼是一個家，從今天開始我承諾，無論在順境逆境我都會珍惜妳，在妳需要成為妳最堅強的後盾，從今天起妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆。」