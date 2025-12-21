殘疾使她心態扭曲！張娜拉首演反派　「逼迫女團賣身」邪惡眼神封神

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神張娜拉出道24年，首度全是反派角色，她日前宣布客串《模範計程車3》引起熱烈迴響，19、20日終於公開角色真面目，她飾演經紀公司老闆，實際卻逼迫女團淺規則，反派演技封神，獲得好評。

▲張娜拉出道24年首度演反派。（圖／翻攝自friDay影音）



張娜拉在本週的劇情裡，揭曉了她的角色年輕時曾是偶像練習生，但在出道舞台發生意外而慘遭截肢，殘疾使得她心態扭曲，長大後成為藝人經紀公司社長，表面上用培訓偶像女團出道為幌子，實則嫉妒成功出道的偶像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲張娜拉演技封神。（圖／翻攝自friDay影音）



劇裡，張娜拉誘導青少女們簽下會累積大量負債的合約，再設局她們不得不為一圓星夢而與金主、電視台相關人士進行桃色「交換」。她在劇裡天使與惡魔兩種面貌切換自如，眼神帶有殺氣，但時而溫柔善良，獲得稱讚「演得太好了」、「張娜拉演反派好過癮」。

《模範計程車3》第10集播出後，韓網各大線上社群湧入熱烈討論，網友紛紛留下「有交代反派的過往但完全不令人同情，太強」、「張娜拉反派演技直接封神」、「歷代反派裡敘事最扎實的一個」等好評。friDay影音年度冠軍強檔《模範計程車3》每週五、六獨家與韓同天更新。