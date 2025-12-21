歐陽妮妮當媽後更辣！跑趴被拍「解放鉛筆腿」張書豪看暈：單身嗎

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮2024年6月宣布與張書豪結婚，半年後迎來寶貝兒子，不時會和粉絲分享家庭生活。但近日特別的是，她在社群網站上傳了一系列跑趴照，立刻釣出老公在留言區回覆！

▲歐陽妮妮參加時尚派對。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



照片中，可以看到歐陽妮妮身穿一件玫瑰金色的亮片平口洋裝，整個人宛如自帶發光體般耀眼，平口設計大方露出白皙香肩與鎖骨線條，側邊特殊的抓皺與落地長襬設計，更讓整體造型顯得貴氣十足，舉手投足間散發出優雅氣場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽妮妮辣露美腿。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



除了禮服吸睛，歐陽妮妮下半身的搭配也是一大亮點。短裙剪裁讓她的鉛筆腿一覽無遺，腳踩銀色細跟高跟鞋，在視覺上進一步延伸了腿部比例，展現出修長身材。她隨意地倚靠在深色欄杆旁，微捲的長髮披散在肩上，對著鏡頭露出自信神情。

▲▼歐陽妮妮的貼文釣出張書豪回覆。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



看到歐陽妮妮亮麗參加時尚派對的照片後，張書豪在留言區附上一個雙眼冒愛心的表情符號，並且開玩笑問「單身嗎」，幽默發言吸引不少粉絲按讚。