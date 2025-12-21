古程丰許願合作周杰倫、許光漢！　揪潘胤傑大秀精實肌肉

▲ 古程丰MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）



記者翁子涵／台北報導

演員古程丰推出新歌〈並肩飛翔〉MV，邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出，其中潘胤傑過去以模特兒身份走跳「各種品牌大秀」，雖較少有戲劇作品，但這次在 MV 中展現自然不造作的演技，也大方秀出長期自律健身成果，體脂僅 8% 的精實身材成為畫面亮點。

▲▼ 潘胤傑大秀身材。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）



而首次與琳妲合作，古程丰坦言從拍攝第一天就留下深刻印象，他形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡不冷場，但只要導演一喊開拍，她便能立刻切換狀態，迅速進入角色，眼神與情緒轉換相當到位，「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」

古程丰表示MV劇情是與導演共同發想，但他自己特別在意場地、光線與畫面的整體美感，希望每一個鏡頭都能呈現出電影般的質感。雖然拍攝當天因時間與進度限制，仍有部分原始構想未能完整呈現，但團隊仍在有限條件下完成最理想的版本，也讓他更加確定持續投入影像創作的方向。

被問到未來的合作夢想清單，古程丰也毫不藏私，音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與戲劇男神許光漢合作演出；至於MV合作名單，他也再度提到曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖然此次因時間與行程未能成行，但仍期待未來有機會完成這次合作。

