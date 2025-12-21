吳婉君認結束孽緣1個月！冬至前夕「大動作變髮」：願能被溫柔包圍

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君6月曾被週刊爆料與3月鬧出家暴案的趙駿亞復合，雖然事後並未解釋實際情形，但她11月坦言「結束孽緣」，並感謝朋友們在那段時間的陪伴。事隔約1個月，她大動作改變髮型，「願所有努力生活的人都能被溫柔包圍。」

▲吳婉君大動作變髮。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



吳婉君原本留著俐落短髮，但在近況照中，透過接髮的她頂著一頭浪漫的大波浪長捲髮，身穿卡其色背心，氣色相當好。她一連送上四連拍，時而側臉凝視遠方，時而對著鏡頭嘟嘴賣萌，其中一張更俏皮地眨眼吐舌，展現出私底下活潑可愛的一面。

▲▼吳婉君從原本的俐落短髮，接髮變成長捲髮。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



此外，吳婉君還提到今（21日）是冬至，在天文意義上是「一年之中白天最短的一天」，雖然黑夜最長，但她選擇以正向的角度解讀這個特殊的日子，「也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來。」

▲吳婉君也相當能駕馭長髮。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



最後，吳婉君也不忘送上最誠摯的祝福，「願所有努力生活的人都能被溫柔包圍」，並祝福大家佳節愉快。這番暖心的話語搭配她甜美的自拍，讓不少粉絲在冬至這天感受到了滿滿的療癒感。