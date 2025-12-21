徐佳瑩喜迎41歲收大禮！　無預警曝「重磅喜訊」粉嗨爆

▲徐佳瑩的生日在工作中度過，生日願望希望大家都平安健康。（圖／亞神音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

LaLa徐佳瑩27場《變得有些奢侈的事》巡迴演唱會完美閉幕，不但是她出道以來唱了最多場次的演唱會，更是首次唱到澳洲，昨(20)日生日的她非常忙碌，一連趕了兩場尾牙，趁空慶生的徐佳瑩對著蛋糕許願：「一是大家健康平安，二是明年可以做出好聽的新專輯！」透露了明年確定發片的好消息。

▲▼徐佳瑩生日許願希望大家都平安健康。（圖／亞神音樂提供）





昨天徐佳瑩身邊的工作夥伴在工作空檔偷偷準備了蛋糕幫她慶生，讓她非常驚喜，唱片公司也送了她一台新電腦，徐佳瑩表示：「我的電腦是專門用來寫歌的，已經用了整整10年，最近發現它速度很慢，而且幾乎所有程式都無法更新，正在考慮是不是該換新電腦，公司知道後就送了我一台新的。」



演出結束後還有很多歌迷特地跑來跟她說生日快樂。昨天她回贈給歌迷她用心簽署的《心裡學》白膠盤，並且加贈2026年月曆。《心裡學》白膠盤預購成績破萬，非常傲人，徐佳瑩用了四天時間才簽完上萬張封面，但她笑說完全不覺得累：「因為已經很久沒有舉辦專輯簽唱會類型的活動了，所以這次這樣簽封面反而有一種成就感。而且這是唱片耶，我知道有些粉絲家裡甚至沒有唱盤可以聽，但還是願意買來收藏，覺得很感動。」



回顧2025年，徐佳瑩自認過得非常充實，上半年是演唱會巡迴，8月第一次到澳洲開唱，10月再到高流完成了第一次的unplugged演唱會，「演唱會結束後開始進入創作期，有種一個目標完成後又投入下一個目標，一直在前進的感覺。」今年累積了一年的工作及生活，成為了徐佳瑩的靈感養分，讓她的創作在年底前有了很大的進展，新專輯的雛型也逐漸清晰，她開心地透露：「現在歌寫得差不多了，明年就會進入專輯製作期。我可以肯定地說，新專輯明年很有望，一定會跟大家見面！」



