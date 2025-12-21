《小姐不熙娣》爆假徵人！騙個資手段全曝　官方怒發聲：持續接獲反映

記者潘慧中／綜合報導

節目《小姐不熙娣》官方社群平台21日發布緊急公告，指出近期「持續接獲網友反映」，發現有不肖人士竟然「假冒《小姐不熙娣》節目名義」，在網路上私自招募觀眾參與錄影。面對詐騙手法日益猖獗，製作單位決定大動作出面說明，以免更多粉絲受害。

▲《小姐不熙娣》官方社群平台21日發布緊急公告。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



官方在聲明中鄭重澄清運作模式，強調節目組絕對「不會提供任何活動編號」，也絕對「不會成立候補名單社群」。官方嚴肅呼籲大眾，「切勿輕信相關訊息」，遇到類似的可疑招募時，千萬不要隨意向陌生方「提供個人資料」，務必小心謹慎，以免受騙上當。

▲小S和派翠克日前剛拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎 。（圖／記者黃克翔攝）



為了證實詐騙手段層出不窮，官方IG也曬出多張對話截圖表示，這些「皆為不同網友提供之受騙案例」。為了徹底杜絕這類情事再次發生，官方承諾並制定新規範，往後「所有與錄影相關之邀請與聯繫」，將統一僅由「本官方帳號進行發文或私訊通知」，建立唯一的溝通管道以正視聽。

▲《小姐不熙娣》官方社群平台公布多張詐騙訊息截圖照。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



最後，官方再次提醒所有粉絲，收到相關訊息時「務必認明官方帳號之邀約」，時刻提高警覺避免遭受詐騙。同時，也希望能結合大眾的力量，歡迎大眾協助轉發本公告，提醒身邊親友及有興趣參與錄影的朋友，一同防範詐騙行為。