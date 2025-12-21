張文隨機攻擊釀死傷！白冰冰沈重喊話政府「反對廢死」：老百姓只想平安

記者孟育民／台北報導

事件震撼社會，也讓公共安全與無差別攻擊防範議題再度受到關注。藝人 白冰冰 昨（21日）開直播談及此事，語重心長表達立場，直言：「我堅決反對廢死，很多還沒執行的趕快執行，政府單位、法治單位不要談理想，理想不應該建立在台灣社會，老百姓只想要平安的生活空間。」

▲白冰冰開直播聊張文。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰）

白冰冰進一步喊話法制單位，希望能嚴格執行刑法。針對部分網友認為台灣刑罰過輕，她也回應表示：「很多人其實都有同感，希望制度能與時俱進，讓守法、善良的百姓得到更多保障，這才是大家共同期待的方向。」

事後，白冰冰也透過發文補充觀點，指出若以國際治安與反恐風險評估標準來看，該起事件已符合「高度公共風險的無差別攻擊事件」的典型特徵，並非單一刑案或偶發衝突。

她分析，嫌犯行動具備明確選擇與操作特性。首先，刻意選在週五下班尖峰時段，於台北市區人流密度最高的交通與商業動線犯案；其次，沿途投擲煙霧彈，並非為了隱匿行蹤，而是刻意製造高度可見的混亂與恐慌，吸引群眾注意；第三，透過煙霧造成視線阻斷與人群失序，再以近距離、高殺傷風險的長刃進行攻擊，顯示其具有明確的恐慌擴散與傷害意圖。

由於嫌犯已死亡，案件無法進入司法審理程序，但白冰冰也指出，若嫌犯仍在世，相關行為恐涉及重大公共危險與多項重罪，後續量刑與法律適用勢必成為社會高度討論焦點。

▲白冰冰。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰）



針對有網友認為台灣民眾警覺性不足，白冰冰則回應：「警覺性太低，保持警覺確實重要，但也希望大家能冷靜判斷、不要過度恐慌，理性與安全要一起並行。」



