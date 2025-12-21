太狂！台女星受邀當黑眼豆豆嘉賓　成台灣第一人：成就解鎖

▲ 夏沐受邀黑眼豆豆演唱會擔任開場嘉賓。（圖／夏沐提供）



記者翁子涵／台北報導

創作歌手夏沐日前意外獲得六座葛萊美天團 「黑眼豆豆」（The Black Eyed Peas）邀請，登上其亞洲巡演舞台，擔任最終站台灣首位開場嘉賓，這份跨越語言的肯定，讓她形容是最珍藏的人生解鎖之一，黑眼豆豆團隊向來重視原創精神，要求與會歌單必須全數自創。當她看到歌迷們的尖叫聲與掌聲，戰戰兢兢表示：「當台下萬人黑眼豆豆的歌迷，也願意用掌聲支持來自家鄉的新聲音。當下的緊張與感動，難以形容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 夏沐在高溫拍攝MV。（圖／夏沐提供）



接到國際團隊邀請，夏沐抱著能參與就是最大的感動的心情站上舞台，帶來四首全創作，與新歌〈涅槃Nirvana〉的首次公開演出，由她包辦詞曲，靈感來自身邊女孩們的故事：「每個女孩都值得在生活與感情裡，來一次涅槃重生。」

MV拍攝時，夏沐與舞群頂著近 40 度白沙高溫熱舞，導演喊卡後，一群人又像可愛的「活跳蝦」在沙灘上跳來跳去為腳底散熱，笑翻劇組，也讓拍攝現場充滿輕鬆又熱血的能量。在討論 MV 劇情時，夏沐甚至激發導演親自獻出「活火舞」，讓作品呈現更具衝擊力的視覺效果。



夏沐將〈涅槃Nirvana〉視為送給自己的重要承諾：「涅槃重生、快樂前行、勇敢獨走。她也把這份力量獻給所有努力生活、熱愛音樂的人。」此外，百年品牌京都念慈菴枇杷膏 肯定夏沐在廣告中的演出再度續約，讓夏沐對於戲劇演出充滿期望，新的一年夏沐滿滿正能量的期望能有戲劇演出的機會。

